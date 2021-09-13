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Посещение Украины вызвало у израильтян вспышку COVID-19
13 сентября 2021, 23:55 • 135 • В мире
Израильские паломники вернулись из украинской Умани и слегли с COVID-19. Заражённых почти 1,5 тысячи человек, и это не единственная проблема.
Из Израиля на Украину на еврейский Новый год (Рош ха-Шана) приезжают тысячи хасидов. В Умани располагается могила основателя брацлавского хасидизма рабби Нахмана, жившего в XVIII-XIX веках.
В этом году на Украину отправились 17 тысяч паломников. После возвращения домой более чем у 1400 из них был выявлен коронавирус. При этом в Израиле был зафиксирован резкий всплеск заболеваемости в начале сентября, но последние несколько дней он пошёл на спад.
К вернувшимся хасидам возникли вопросы и у израильской полиции. В Управлении по вопросам населения и миграции отметили, что до вылета с Украины паломники получили результаты анализа на COVID-19. Около 200 человек, возможно, имеют на руках поддельные документы с отрицательным ПЦР-тестом.
Израильские правоохранители начали проверку. Если вина паломников будет доказана, им грозит до пяти лет тюремного заключения, пишет издание Haaretz.
В прошлые годы в украинский город Умань приезжало порядка восьми тысяч хасидов. В 2020-м их лишили этой возможности. Тогда президент Украины Владимир Зеленский запретил хасидам праздновать Новый год в Умани Черкасской области. "Это будет коллапс", - произнёс он и назвал главную причину принятых мер.
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