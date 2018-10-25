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«Poseidon-8 взял на себя управление»: в Минобороны России заявили о причастности США к атаке беспилотников на Хмеймим
25 октября 2018, 13:54 • 182 • В мире
В ходе одной из массированных атак беспилотников на базу ВКС РФ Хмеймим в Сирии управление осуществлялось с патрульного противолодочного самолёта ВМС США P-8 Poseidon. Об этом заявил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин на форуме по безопасности в Китае. Генерал-полковник также указал на двойную политику некоторых стран в борьбе с терроризмом и призвал прекратить поставки новейших вооружений экстремистам. Как указывают аналитики, оппозиционные и террористические силы в САР не смогли бы вести боевые действия столь длительное время без помощи западных покровителей.
© Пресс-служба Минобороны России
Беспилотные летательные аппараты, с помощью которых злоумышленники предприняли попытку атаковать авиабазу ВКС России Хмеймим в Сирии, находились под управлением патрульного противолодочного самолёта ВМС США P-8 Poseidon. Об этом заявил заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин в ходе выступления на пленарном заседании VIII Сяншаньского форума по безопасности, который проходит в Пекине 24—26 октября.
Он добавил, что, когда дроны столкнулись с действием российских средств радиоэлектронной борьбы, они были переведены в ручной режим.
«Так вот, ручное управление осуществляет не крестьянин какой-то, а нормальный, оснащённый современной техникой Poseidon-8. Он взял на себя ручное управление», — заметил замглавы Минобороны РФ.
Как считает Фомин, подобных ситуаций не должно быть. По его мнению, необходимо добиваться того, чтобы поставки новейших вооружений террористам были прекращены. Замминистра добавил, что у террористов даже есть техвозможности для выхода на радиочастоты, на которых работает российская авиация.
«Надо прекратить питать террористов деньгами, оружием, оснасткой, инструментарием, ингредиентами, в том числе и химическими, которыми осуществляются так называемые химические атаки, которые потом вменяются в вину правительству Сирии», — заметил Фомин.
Напомним, что в ночь на 6 января боевики впервые в массовом порядке задействовали БПЛА, запущенные с использованием современных технологий наведения по спутниковым координатам GPS.
Злоумышленники предприняли попытку направить 13 дронов к территории авиабазы Хмеймим и пункту материально-технического обеспечения Военно-морского флота в Тартусе. Семь беспилотников уничтожили зенитно-ракетными пушечными комплексами «Панцирь-С», оставшиеся вывели из строя средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
В Минобороны установили, что запуск дронов проводился из юго-западной части зоны деэскалации «Идлиб», подконтрольной «формированиям так называемой умеренной оппозиции», поддержку которой оказывают Соединённые Штаты. Помимо этого было подмечено, что между двумя российскими военными объектами на высоте 7000 м барражировал разведывательный самолёт P-8 Poseidon.
Позднее был зафиксирован ещё ряд случаев, когда к территориям российских объектов в Сирии приближались «малоразмерные воздушные цели неизвестной принадлежности».
«США проводят лицемерную политику»
Такое поведение американской стороны нужно расценивать как недружественное, считает военный эксперт Алексей Хлопотов. Он подчеркнул, что, несмотря на достаточно успешное взаимодействие военных РФ и США в Сирии, очевидно, что американцы преследуют собственные цели и задачи.
Фактически всё это сводится к тому, что США поддерживают террористов, покрывают различные террористические организации на территории Сирии. Видимо, эта война полностью в их интересах», — заметил Хлопотов в разговоре с RT.
Военно-технические возможности России таковы, что позволяют с полной уверенностью говорить о контролировании тех или иных ситуаций. С таким утверждением выступил директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин.
«Размещённые в Сирии российские средства РЭБ, особенно те, которые связаны с комплексами С-300 и С-400, абсолютно надёжны и гарантированно могут определять все параметры воздушного противоборства. Мы полностью контролируем ситуацию. Мы можем до минуты рассказать, каким образом, в какой точке находился тот или иной военный объект и как он действовал», — отметил эксперт.
Он подчеркнул, что Соединённые Штаты достаточно глубоко увязли в сирийском конфликте. По его словам, очевидно, что без внешней помощи со стороны западных покровителей оппозиционные и террористические силы в САР «не продержались бы и недели».
«США проводят лицемерную политику, они открещиваются от ИГИЛ*, но фактически поддерживают другие группировки, которые являются составными частями ИГИЛ. Они поддерживают (боевиков. — RT) не только финансово, но и оружием, и новейшими техническими средствами», — пояснил Подберёзкин в беседе с RT.
«Террористов нужно ликвидировать на дальних подступах»
Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин также указал на «беспрецедентное давление», которое США оказывают на страны Африки, Азии, арабские государства в связи с тем, что эти государства укрепляют военно-техническое сотрудничество с РФ.
При этом, по словам замминистра, подобные шаги имеют «обратный эффект», поскольку заказчики российских систем, в том числе С-300 и С-400, не отказываются от контрактов с РФ.
Помимо этого он указал на политику двойных стандартов в сфере противодействия терроризму. По его словам, ряд государств избирательно подходит к классификации деятельности террористических и экстремистских организаций, используя их в том числе для продвижения собственных интересов. Это обусловлено тем, что в нынешнее время терроризм превратился «в прибыльный бизнес глобального масштаба».
«Проблема терроризма приобрела системный и глобальный характер, стала основным вызовом международной безопасности», — подчеркнул Фомин.
В этой связи представитель оборонного ведомства предупредил об угрозе распространения ячеек террористической группировки «Исламское государство». Он отметил, что через границу между Ираком и Сирией прошли примерно 50 тыс. человек из более чем 100 стран мира.
«Их возвращение на родину или переселение в другие страны расширяет географию распространения организованных ИГИЛ ячеек», — пояснил Фомин.
Замглавы Минобороны также сообщил, что Москва откликнулась на просьбу Дамаска о помощи, поскольку договориться с террористами невозможно. «Их нужно ликвидировать на дальних подступах, а не ждать, когда они размножатся и придут к нам в дом», — добавил он.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
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