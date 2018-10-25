«Poseidon-8 взял на себя управление»: в Минобороны России заявили о причастности США к атаке беспилотников на Хмеймим

В ходе одной из массированных атак беспилотников на базу ВКС РФ Хмеймим в Сирии управление осуществлялось с патрульного противолодочного самолёта ВМС США P-8 Poseidon. Об этом заявил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин на форуме по безопасности в Китае. Генерал-полковник также указал на двойную политику некоторых стран в борьбе с терроризмом и призвал прекратить поставки новейших вооружений экстремистам. Как указывают аналитики, оппозиционные и террористические силы в САР не смогли бы вести боевые действия столь длительное время без помощи западных покровителей.

Беспилотные летательные аппараты, с помощью которых злоумышленники предприняли попытку атаковать авиабазу ВКС России Хмеймим в Сирии, находились под управлением патрульного противолодочного самолёта ВМС США P-8 Poseidon. Об этом заявил заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин в ходе выступления на пленарном заседании VIII Сяншаньского форума по безопасности, который проходит в Пекине 24—26 октября.

«13 дронов шли единым боевым порядком, управляемые общей командой. В это время американский самолёт-разведчик Poseidon-8 барражировал в акватории Средиземного моря в течение восьми часов», — цитирует Фомина РИА Новости.

Он добавил, что, когда дроны столкнулись с действием российских средств радиоэлектронной борьбы, они были переведены в ручной режим.

«Так вот, ручное управление осуществляет не крестьянин какой-то, а нормальный, оснащённый современной техникой Poseidon-8. Он взял на себя ручное управление», — заметил замглавы Минобороны РФ.

Как считает Фомин, подобных ситуаций не должно быть. По его мнению, необходимо добиваться того, чтобы поставки новейших вооружений террористам были прекращены. Замминистра добавил, что у террористов даже есть техвозможности для выхода на радиочастоты, на которых работает российская авиация.

«Надо прекратить питать террористов деньгами, оружием, оснасткой, инструментарием, ингредиентами, в том числе и химическими, которыми осуществляются так называемые химические атаки, которые потом вменяются в вину правительству Сирии», — заметил Фомин.

Напомним, что в ночь на 6 января боевики впервые в массовом порядке задействовали БПЛА, запущенные с использованием современных технологий наведения по спутниковым координатам GPS.

Злоумышленники предприняли попытку направить 13 дронов к территории авиабазы Хмеймим и пункту материально-технического обеспечения Военно-морского флота в Тартусе. Семь беспилотников уничтожили зенитно-ракетными пушечными комплексами «Панцирь-С», оставшиеся вывели из строя средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

В Минобороны установили, что запуск дронов проводился из юго-западной части зоны деэскалации «Идлиб», подконтрольной «формированиям так называемой умеренной оппозиции», поддержку которой оказывают Соединённые Штаты. Помимо этого было подмечено, что между двумя российскими военными объектами на высоте 7000 м барражировал разведывательный самолёт P-8 Poseidon.

Позднее был зафиксирован ещё ряд случаев, когда к территориям российских объектов в Сирии приближались «малоразмерные воздушные цели неизвестной принадлежности».

Американский самолёт-разведчик Boeing P-8 Poseidon

Reuters

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«США проводят лицемерную политику»

Такое поведение американской стороны нужно расценивать как недружественное, считает военный эксперт Алексей Хлопотов. Он подчеркнул, что, несмотря на достаточно успешное взаимодействие военных РФ и США в Сирии, очевидно, что американцы преследуют собственные цели и задачи.

«Использование дронов, беспилотных систем развязывает руки для различных провокационных действий. Превращает войну в компьютерную игру, где игрок не чувствует ответственности за принимаемое решение.

Фактически всё это сводится к тому, что США поддерживают террористов, покрывают различные террористические организации на территории Сирии. Видимо, эта война полностью в их интересах», — заметил Хлопотов в разговоре с RT.

Военно-технические возможности России таковы, что позволяют с полной уверенностью говорить о контролировании тех или иных ситуаций. С таким утверждением выступил директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин.

«Размещённые в Сирии российские средства РЭБ, особенно те, которые связаны с комплексами С-300 и С-400, абсолютно надёжны и гарантированно могут определять все параметры воздушного противоборства. Мы полностью контролируем ситуацию. Мы можем до минуты рассказать, каким образом, в какой точке находился тот или иной военный объект и как он действовал», — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что Соединённые Штаты достаточно глубоко увязли в сирийском конфликте. По его словам, очевидно, что без внешней помощи со стороны западных покровителей оппозиционные и террористические силы в САР «не продержались бы и недели».

«США проводят лицемерную политику, они открещиваются от ИГИЛ*, но фактически поддерживают другие группировки, которые являются составными частями ИГИЛ. Они поддерживают (боевиков. — RT) не только финансово, но и оружием, и новейшими техническими средствами», — пояснил Подберёзкин в беседе с RT.

«Террористов нужно ликвидировать на дальних подступах»

Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин также указал на «беспрецедентное давление», которое США оказывают на страны Африки, Азии, арабские государства в связи с тем, что эти государства укрепляют военно-техническое сотрудничество с РФ.

«Наместники США в первую очередь в этих государствах обращаются к руководству этих государств, запрашивают соответствующие аудиенции, цинично оказывают давление — словами, делом, угрожая остановкой той помощи, которую они якобы оказывают», — заметил он.

При этом, по словам замминистра, подобные шаги имеют «обратный эффект», поскольку заказчики российских систем, в том числе С-300 и С-400, не отказываются от контрактов с РФ.

Помимо этого он указал на политику двойных стандартов в сфере противодействия терроризму. По его словам, ряд государств избирательно подходит к классификации деятельности террористических и экстремистских организаций, используя их в том числе для продвижения собственных интересов. Это обусловлено тем, что в нынешнее время терроризм превратился «в прибыльный бизнес глобального масштаба».

«Проблема терроризма приобрела системный и глобальный характер, стала основным вызовом международной безопасности», — подчеркнул Фомин.

В этой связи представитель оборонного ведомства предупредил об угрозе распространения ячеек террористической группировки «Исламское государство». Он отметил, что через границу между Ираком и Сирией прошли примерно 50 тыс. человек из более чем 100 стран мира.

«Их возвращение на родину или переселение в другие страны расширяет географию распространения организованных ИГИЛ ячеек», — пояснил Фомин.

Замглавы Минобороны также сообщил, что Москва откликнулась на просьбу Дамаска о помощи, поскольку договориться с террористами невозможно. «Их нужно ликвидировать на дальних подступах, а не ждать, когда они размножатся и придут к нам в дом», — добавил он.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.