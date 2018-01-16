«Пощёчина столетия»: кто сменит США в роли посредника между Палестиной и Израилем

Президент Палестины Махмуд Аббас отказался от услуг США в качестве посредника в переговорах с Израилем. Он также отверг мирный план, предложенный американцами, и объявил о пересмотре всех договорённостей, заключённых с еврейским государством. По словам Аббаса, подписанные в 1993 году соглашения, на основании которых Организация освобождения Палестины отказалась от вооружённой борьбы, больше не работают. Как новая позиция палестинского руководства повлияет на развитие арабо-израильского конфликта, выяснял RT.

На стартовавшем в воскресенье в Рамалле заседании Палестинского центрального совета, главного органа Организации освобождения Палестины (ООП), президент палестинского государства Махмуд Аббас сделал ряд громких заявлений относительно перспектив развития мирного процесса на Святой земле.

В частности, он рассказал о предложении Соединённых Штатов сделать столицей будущего палестинского государства город Абу-Дис — это предместье Иерусалима, отделённое израильтянами от города стеной. По мнению палестинского лидера, такая инициатива неприемлема — она оскорбительна для Палестины.

«Иерусалим — это вечная столица государства Палестина. ... Наше будущее в опасности: сегодня в качестве столицы нам предлагают Абу-Дис», — заявил Аббас.

Ранее президент США объявил, что признаёт Иерусалим столицей Израиля. Это вызвало массовые протесты в Палестине и негативную реакцию в арабском мире.

«Сегодня мы говорим «нет» Трампу. Мы не примем его план», — подчеркнул Аббас.

«Сделка столетия — это пощёчина столетия», — заявил он, комментируя обещания Трампа достичь согласия между палестинцами и израильтянами.

Также Аббас обратил внимание на сообщение Трампа в Twitter от 3 января, в котором американский президент усомнился в целесообразности выделения финансовой помощи Палестине. По словам Трампа, США в ответ не получили ни благодарности, ни уважения. И поскольку, как считает глава Белого дома, палестинцы отказываются от переговоров, Вашингтон должен отказаться от выделения им денег.

«Да будут прокляты ваши деньги! — заявил Аббас. — Он сказал: «Мы не будем платить палестинцам, поскольку они остановили переговоры». А где эти переговоры?»

Как считает ведущий научный сотрудник Центра партнёрства цивилизаций МГИМО Юрий Зинин, такой реакции следовало ожидать.

«Признание Соединёнными Штатами Иерусалима столицей Израиля закрывает путь для дальнейших переговоров», — отметил в интервью RT Зинин.

По его словам, поскольку палестинцы нацелены твёрдо бороться за признание Восточного Иерусалима своей столицей, то произраильский план США, продвигаемый зятем президента Трампа Джаредом Кушнером, не мог быть принят Аббасом.

«Заявления Махмуда Аббаса — продолжение реакции на то, что заявлялось Трампом по поводу признания Иерусалима столицей Израиля, и на действия Израиля по привлечению других государств последовать примеру Трампа», — отметил в интервью RT старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.

Полностью поддержав одну из сторон в конфликте, Вашингтон «больше не годится на роль медиатора», которую он пытался играть ранее, считает Зинин.

«Это одностороннее действие, нарушающее все международные соглашения по этому поводу и продемонстрировавшее, что США находятся всецело на стороне Израиля», — подчеркнул эксперт.

Новые посредники

«Мы не примем ничего, что США постараются навязать нам, и мы больше не приемлем их посредничества — после того преступления, что они совершили», — заявил Аббас, имея в виду решение Трампа по Иерусалиму.

По мнению палестинского лидера, посредническую функцию должен выполнять «международный комитет, сформированный на международной конференции и состоящий из четырёх или пяти стран или сторон».

Аббас также заявил, что не станет ни при каких обстоятельствах встречаться с новым послом США в Израиле Дэвидом Мелехом Фридманом, который известен своей поддержкой израильского руководства, выступает против вывода еврейских поселений с Западного берега реки Иордан и сомневается в необходимости существования палестинского государства.

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По словам Зинина, нынешнее состояние отношений между палестинцами и израильтянами таково, что для любого посредника будет очень сложно улучшить ситуацию.

«В качестве инициатора переговоров могут выступить и международные организации, и ООН, и квартет (объединение ООН, Евросоюза, США и России. — RT). Но будут вопросы и к квартету, раз американцы занимают такую позицию», — утверждает политолог.

Однако отказаться от посредничества США будет достаточно сложно, полагает Долгов.

«Многие страны региона, в том числе арабские и мусульманские, следуют в русле политики США, и в мировом сообществе достаточно стран, зависящих от Соединённых Штатов», — пояснил эксперт.

Принципиально важным для переговорного процесса Зинин назвал объединение палестинцев, поскольку движение «Хамас», управляющее сектором Газа, до сих пор конфликтует с ООП и занимает ещё более жёсткую позицию, не признавая Израиль в качестве государства и выступая против любых контактов с Вашингтоном. Отсутствие единых переговорных позиций с палестинской стороны существенно осложняет мирный процесс.

«Я думаю, что Россия будет поддерживать консолидацию палестинцев», — заявил Зинин.

По его словам, Москва поддерживает контакты с обеими сторонами внутрипалестинского конфликта и могла бы сыграть позитивную роль в примирении сторон.

Как сообщил ранее посол Палестины в России Абдельхафиз Нофаль, Махмуд Аббас намерен посетить в феврале 2018 года нашу страну с официальным визитом.

«Действительно, ведётся разговор о возможных российско-палестинских контактах на высшем уровне, но точных сроков пока не определено», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам Зинина, позиция Москвы заключается в подчёркивании того, чтобы все стороны следовали ранее заключённым договорённостям.

«Договоры Осло мертвы»

По словам Махмуда Аббаса, политика нынешнего израильского руководства в отношении Палестины привела к тому, что соглашения 1993 года, заключённые в Осло при посредничестве Норвегии и США, больше не работают. По ним ООП отказалась от вооружённой борьбы с Израилем и признала его право на существование, а Израиль согласился на создание структур Палестинской национальной администрации в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан.

Президент США Билл Клинтон, премьер-министр Израиля Ицхак Рабин и глава ООП Ясир Арафат на заключении палестино-израильского мирного соглашения. Вашингтон 13 сентября 1993 года.

Reuters

«Израиль убил Осло. Он закрыл Осло, — подчеркнул Аббас. — Сейчас мы власть без власти и без земли. И мы не смиримся с этим».

Президент частично признанного Государства Палестина призвал ООП пересмотреть все договоры, заключённые с Израилем ранее.

«То, что Аббас заявляет о пересмотре и о том, что не работают соглашения Осло, во многом обоснованно, — считает Долгов. — Они действительно во многом не работают».

По словам эксперта, согласно этим договорённостям предполагалось, что постепенно будет реализовано положение резолюции Генеральной ассамблеи ООН №181 от 1947 года о создании Палестинского государства, но этого так и не произошло.

Более того, Израиль продолжает захватывать палестинские земли, ведя строительство поселений на территории, предназначенной для палестинского государства. Эту же цель, по словам эксперта, преследует и строительство всякого рода разделительных стен: якобы для защиты Израиля, но на самом деле — для физического отсечения от Палестины новых территорий.

«Положения соглашений в Осло и ранее достигнутых соглашений предусматривали сотрудничество Палестинской национальной администрации с Израилем в плане безопасности, но Махмуд Аббас считает, что эта часть также не работает», — отмечает эксперт.

Однако, по мнению Долгова, «пересмотр соглашений с Израилем весьма непросто осуществить — по практическим соображениям».

Дело в том, что Западный берег реки Иордан во многом зависит от Израиля в снабжении водой и электроэнергией, к тому же множество палестинцев работают в Израиле.

«Во многом эти заявления рассчитаны на то, чтобы показать реакцию палестинского руководства и подтолкнуть мировое сообщество к оказанию давления на Израиль», — считает эксперт.