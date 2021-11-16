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Пощёчина и издевательство: Порошенко возмущён указом Путина по Донбассу

16 ноября 2021, 09:30  •  256 • Украина

Президент РФ Владимир Путин, подписав указ об отмене квот на товары из ДНР и ЛНР, фиксирует новые границы российской агрессии, заявил экс-президент Украины Петр Порошенко.

«Подписанный 15 ноября указ о так называемой гуманитарной поддержке оккупированным Россией отдельным районам Донецкой и Луганской областей не что иное, как издевательство. Пощечина всем, кто искренне искал мирного урегулирования… Своим преступным указом Путин фиксирует новые границы российской гибридной агрессии. Кремль ускоряет сценарий ползучей аннексии оккупированных территорий Донбасса. Нагло показывает, что ему не нужно мирное урегулирование, только полная капитуляция Украины и Запада», — написал Порошенко в своем Telegram.

По его мнению, Украина должна требовать не только отмены этого указа, но и возвращения своих предприятий, а также отмены рублевой зоны и отмены решений о паспортизации.

«Самое время для усиленного международного присутствия и в Украине наших союзников. Самое время для увеличения цены за российскую дерзость новыми санкциями. Именно в этом контексте искренне приветствую решительность позиции Берлина и Парижа, четко предупредивших Москву о «серьезных последствиях», в случае новых попыток подорвать территориальную целостность Украины. Ожидаю, что этому примеру последуют другие партнеры. Самое время для остановки сертификации «Северного потока — 2», — добавил Порошенко.

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