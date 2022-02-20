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Посчитавшая Воронеж украинским городом Лиз Трасс решила бороться с "русской дезинформацией"
20 февраля 2022, 10:05 • 129 • Политика
Британское правительство создаст информационный центр по борьбе с "дезинформацией" со стороны России. Об этом сообщила министр обороны Великобритании Лиз Трасс, которая ранее посчитала Воронеж и Ростов регионами Украины.
Трасс заявила в интервью газете Mail On Sunday, что новый правительственный информационный центр будет целенаправленно бороться с "дезинформацией" со стороны России из-за ситуации вокруг Украины.
Министр подчеркнула, что Лондон допустил ошибку, распустив в конце холодной войны своё информационное подразделение. Политик уверена, что Россия свои не распустила, в результате чего Запад все эти годы страдает от "российской дезинформации".
Только с начала февраля, заявила Трасс, якобы выявлено 40 случаев распространения Россией ложной информации, а за последнюю неделю количество "фейков" будто бы удвоилось. "Так что мы знаем, что Россия готовится", - высказалась министр. По её словам, Кремль планирует посадить в Киеве "марионеточное правительство", а также намерен "инсценировать" провокации со стороны Украины.
В частности, Лиз Трасс посчитала дезинформацией сообщения об отведении русских войск от границы с Украиной: на самом деле, уверена она, Путин стягивает в регион всё больше сил. При этом министр не упустила возможности в очередной раз предупредить о вторжении России: "Мы по-прежнему считаем, что Путин нападёт с большой вероятностью, и нам нужно к этому подготовиться".
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