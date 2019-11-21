«Посчитали упущенную выгоду»: в Тюмени база отдыха пытается взыскать со студента 888 тысяч рублей за пост в соцсети

В Тюмени суд готовится рассмотреть иск базы отдыха «Куба» к студенту Никите Юдину. Компания требует возместить 888 тысяч рублей, которые она якобы «недополучила» из-за видеоролика молодого человека в соцсетях. В посте Юдин говорит о том, что его друг утонул в озере, на берегу которого находится «Куба», из-за отсутствия спасателей. При этом купаться в водоёме в принципе запрещено. Руководство базы считает, что их вины в трагедии нет, а видео, записанное студентом, содержит недостоверную информацию.

3 декабря в Калининском суде Тюмени будет рассматриваться иск базы отдыха «Куба» к 19-летнему студенту Никите Юдину. Представители базы требуют взыскать с молодого человека 888 тыс. рублей упущенной прибыли. В такую сумму они оценили репутационные издержки от нелестного видеоотзыва студента о работе фирмы.

Этот пост Никита Юдин разместил в соцсетях 26 июля, вскоре после гибели на озере Муллаши своего товарища Степана Бугайчука. В обращении студент заявил, что база отдыха «Куба», располагающаяся на берегу озера Муллаши, якобы не может обеспечить безопасность клиентов, и призвал не отдыхать на этом пляже. Ролик набрал более 50 тыс. просмотров.

Трагедия на озере

Как рассказал RT Никита Юдин, их компания не раз приезжала отдохнуть на озеро Муллаши.

«Тогда (24 июля. — RT) я тоже хотел ехать, но был будний день, поэтому не смог из-за работы. А вечером мне позвонили и сказали, что Стёпа утонул», — рассказывает RT студент Тюменского индустриального университета.

Узнав о случившемся, молодой человек поехал на озеро и принял участие в поисках друга. Но поднять тело из воды смогли только на следующий день профессиональные водолазы.

После этого Юдин и опубликовал в Instagram видеоотзыв о базе отдыха.

«Я никому такого не пожелаю. Буквально вчера ты только говорил с другом, а сегодня уже несёшь его тело в катафалк», — рассказывал подписчикам Никита.

По словам Юдина, через несколько дней после публикации записи с ним связались представители «Кубы» и попросили удалить видео или вырезать из него недостоверную информацию. Студент пообещал подумать, а вскоре его вызвали в Следственный комитет — руководство базы отдыха подало заявление о том, что их оклеветали.

«Я объяснил следователю, что просто выражал своё мнение. Это не запрещено. В итоге после проверки следователь вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела против меня», — поясняет RT студент.

Мотив для суда

Впрочем, впоследствии Юдин удалил ролик, а осенью узнал, что турбаза «Куба» подала в Калининский суд Тюмени иск о защите деловой репутации и возмещении убытков от негативного поста.

Согласно материалам дела, юристы компании посчитали, что в 2019 году за тот период, пока был доступен видеокомментарий, фирма заработала всего 600 тыс. рублей, а за аналогичный период 2018-го — около 1,5 млн. Организация потребовала взыскать со студента упущенную прибыль в размере 888 тыс. рублей.

«Мы посчитали упущенную выгоду фирмы, чтобы у нас был мотив для обращения в суд», — заявил RT юрист базы отдыха Сергей Васюков.

Он отметил, что неоднократно пытался убедить Юдина не доводить дело до судебных разбирательств.

«Дело не в самом видео. О любой организации есть как хорошие, так и плохие отзывы. Мы не согласны были лишь с частью его слов на видео и предлагали решить всё до суда: либо переписать видеозапись, либо удалить, — рассказывает Васюков. — Вины руководства, о которой говорит молодой человек, в случившемся нет. Это установлено доследственной проверкой. И количество погибших намеренно завышено. Мы можем установить запрещающие знаки, предупредить посетителей, что купаться нельзя, но больше мы ничего сделать не можем».

Формальный запрет

Стоит отметить, что официально купаться в озере Муллаши запрещено, но если судить по многочисленным отзывам и фотографиям в интернете, этот факт отдыхающих не останавливает. «Куба» — не единственный оборудованный пляж на озере с шезлонгами, но один из самых популярных. На официальном сайте базы отдыха даже есть фотографии с купающимися людьми и отдыхающими, которые позируют во время фотосессий в озере.

Обносить озеро забором запрещено — по закону доступ к воде должен быть открыт, иначе организации грозит штраф и прокурорская проверка.

Между тем адвокат Юдина Булат Акишев утверждает, что территория, на которой находится база отдыха, относится к лесному фонду.

«Мы запросили в муниципалитете документы, будем ждать бумаги о законности предоставлении этой территории местными властями», — пояснил RT юрист.

Сейчас обращение Юдина снова появилось в сети. Теперь под вновь выложенным роликом читатели предлагают «скинуться» на штраф студенту, если вдруг суд окажется не на его стороне.