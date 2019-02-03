Посчитали по хештегам: Составлен рейтинг самых романтичных городов

Портал Travel and Leisure, изучив данные социальных сетей, в частности, посчитав количество хештегов, свидетельствующих о намерениях пар по всему миру вступить в брак, опубликовал рейтинг наиболее романтичных городов.

В итоге в лидерах оказался Нью-Йорк. Видимо, здесь молодожёнов привлекают огни ночных небоскрёбов, романтизированное "Большое яблоко" и "невероятные возможности".

На втором месте оказался холодный и туманный Лондон. Британскую столицу женихи и невесты облюбовали за зелёные поля вокруг мегаполиса. В десятку попали австралийские Сидней и Мельбурн, а также Париж и Берлин.

Отметим, что ранее британское издание Daily Mail публиковало список наиболее часто фотографируемых туристических мест.