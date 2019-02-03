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Посчитали по хештегам: Составлен рейтинг самых романтичных городов

03 февраля 2019, 18:54  •  51 • В мире
Портал Travel and Leisure, изучив данные социальных сетей, в частности, посчитав количество хештегов, свидетельствующих о намерениях пар по всему миру вступить в брак, опубликовал рейтинг наиболее романтичных городов.
В итоге в лидерах оказался Нью-Йорк. Видимо, здесь молодожёнов привлекают огни ночных небоскрёбов, романтизированное "Большое яблоко" и "невероятные возможности".
На втором месте оказался холодный и туманный Лондон. Британскую столицу женихи и невесты облюбовали за зелёные поля вокруг мегаполиса. В десятку попали австралийские Сидней и Мельбурн, а также Париж и Берлин.
Отметим, что ранее британское издание Daily Mail публиковало список наиболее часто фотографируемых туристических мест.

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