Посчитала - прослезилась: Голикова расплакалась на заседании Госдумы

Такой трогательной и трепетной Татьяну Голикову - теперь уже экс-главу Счетной палаты - мы еще, пожалуй, не видели. В четверг Госдума досрочно приняла отставку Голиковой. Ее ждет должность вице-премьера правительства, ответственного за социальную политику. В прощальной речи на заседании Госдумы Голикова поблагодарила коллектив Счетной палаты и аудиторов за работу и... расплакалась.

Голикова не сдержала слез, прощаясь с коллегами по Счетной палате .

- Наши усилия были направлены на максимальное сохранение государственных ресурсов. Если посмотреть наши отчеты, то вы увидите, что за 4 года и 8 месяцев (Голикова возглавляла Счетную палату с сентября 2013 года, - Ред.) в федеральный бюджет возвращено 42,4 миллиарда рублей. Если вы поделите это на численность сотрудников Счетной палаты, это 38 миллионов рублей. Думаю, мало какой федеральный орган может этим похвастаться, - сказала Голикова и вдруг смахнула слезу. Голос ее задрожал.

- И завершая... Сложно говорить, - Голикова пыталась справиться с эмоциями. Депутаты зааплодировали. Громче всех хлопал лидер ЛДПР Владимир Жириновский, на его до этого хмуром лице появилась улыбка. В образе нежной и чувствительной женщины Голикова Жириновскому явно нравилась. Другие депутаты, похоже, были тоже поражены. Потасовки в зале пленарных заседаний Госдумы случались, а вот слезы — явление уникальное.

- Я благодарна аудиторам и коллективу Счетной палаты, - это последнее, что смогла проговорить Голикова. Поняв, что дальше разрыдается в голос, Голикова махнула рукой, поклонилась депутатам и ушла с трибуны под овации.

- Правительству повезло, что Татьяна Алексеевна будет вести такой сложный, важный участок работы, как социальный блок. И нам повезло, что Татьяна Алексеевна будет и дальше взаимодействовать с Госдумой, участвовать в подготовке законопроектов. Наше прощание ненадолго. Редко бывает, когда все фракции Госдумы, невзирая на взгляды и позицию, так относятся к руководителю Счетной палаты, - заметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Главный кандидат на пост главы Счетной палаты - экс-министр финансов Алексей Кудрин (его кандидатуру предложила фракция «Единой России»). «Справедливая Россия» выдвинула главу комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, КПРФ - первого зам. председателя думского комитета по госстроительству и законодательству Юрия Синельщикова. ЛДПР - аудитора Счетной палаты Максима Рохмистрова.

Президент должен выбрать понравившуюся ему кандидатуру (или предложить альтернативную) и внести ее на утверждение в Госдуму.

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