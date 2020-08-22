Пощады провокаторам больше не будет: Лукашенко дал прямой приказ военным

Выслушав доклад министра обороны республики Виктора Хренина о том, что сегодня происходит с протестными акциями в стране, а также о неспокойной ситуации у границ, президент Белоруссии Александр Лукашенко дал поручение военным - и министру, и командующему Западным оперативным командованием - приложить все необходимые для защиты Белоруссии усилия. И в первую очередь для защиты Гродно.

"С принятием самых жёстких мер по защите территориальной целостности нашей страны", - подчеркнул при этом глава государства.

То есть провокаторам, раздувающим протесты в стране, теперь не стоит ждать пощады после того, как военные получили прямой приказ от главы государства. Церемониться с ними никто не будет.

Кроме того, особое внимание президент поручил уделить передвижению войск НАТО на территорию Польши и Литвы. И тут также усиление идёт по гродненскому направлению.

"Мы должны отслеживать направления их движения и их замыслы. В настоящий момент мы все эти замыслы видим. Особо нас это не напрягает, но отдельные факты, особенно на гродненском направлении, заставляют задуматься. Поэтому нам обязательно надо предпринять меры и не стесняться выводить наши Вооружённые силы и технику на направления их передвижения", - цитирует "БелТА" слова Лукашенко.