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Пощады провокаторам больше не будет: Лукашенко дал прямой приказ военным

22 августа 2020, 20:50  •  142 • Политика
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил министру обороны и командующему Западным оперативным командованием принять все меры по защите республики. Судя по словам главы государства, пощады провокаторам больше не будет. Президент дал поручение с важной оговоркой: "С принятием самых жёстких мер по защите территориальной целостности нашей страны".
Выслушав доклад министра обороны республики Виктора Хренина о том, что сегодня происходит с протестными акциями в стране, а также о неспокойной ситуации у границ, президент Белоруссии Александр Лукашенко дал поручение военным - и министру, и командующему Западным оперативным командованием - приложить все необходимые для защиты Белоруссии усилия. И в первую очередь для защиты Гродно.
"С принятием самых жёстких мер по защите территориальной целостности нашей страны", - подчеркнул при этом глава государства.
То есть провокаторам, раздувающим протесты в стране, теперь не стоит ждать пощады после того, как военные получили прямой приказ от главы государства. Церемониться с ними никто не будет.
Кроме того, особое внимание президент поручил уделить передвижению войск НАТО на территорию Польши и Литвы. И тут также усиление идёт по гродненскому направлению.
"Мы должны отслеживать направления их движения и их замыслы. В настоящий момент мы все эти замыслы видим. Особо нас это не напрягает, но отдельные факты, особенно на гродненском направлении, заставляют задуматься. Поэтому нам обязательно надо предпринять меры и не стесняться выводить наши Вооружённые силы и технику на направления их передвижения", - цитирует "БелТА" слова Лукашенко.

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