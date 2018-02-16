Пощады не ждите: Лукашенко раскрыл причину массового увольнения министров

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Глава Белоруссии отправил в отставку министра лесного хозяйства и министра спорта и туризма.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал причину массового увольнения министров. Снятие с постов глав Министерства лесного хозяйства и Министерства спорта и туризма белорусский лидер объяснил борьбой с коррупцией во власти.

Лукашенко предупредил, что пощады от него ждать никому не стоит. Но не из-за того, что он жаждет крови, а потому, что коррупция губит Белоруссию. Президент напомнил, что еще в прошлом году предупреждал об этом всех министров.

"От меня пощады не ждите, никто. Не потому, что я кровожадный, а потому, что коррупция гробит все", - эмоционально высказался Лукашенко.

Он добавил, что министр спорта был снят со своего поста, так как во Дворце спорта были выявлены следы коррупционных преступлений. Оказалось, что руководитель учреждения брал взятки со всех, кто хотел арендовать у него помещения. Его жадность дошла до того, что он потребовал денег даже с монашек, которые хотели прийти и продать свечи.