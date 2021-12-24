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Пощада для унизившего Россию Цимбалюка. Соловьёв в недоумении: "Рано испугался"
24 декабря 2021, 15:15 • 233 • Политика
Адвокат украинского журналиста Романа Цимбалюка сообщил об отзыве повестки в прокуратуру. Соловьёв недоумевает: "Напрасно прогулял пресс-конференцию президента".
Адвокат украинского пропагандиста Романа Цимбалюка Николай Полозов заявил в пятницу, 24 декабря, что вызов в прокуратуру, пришедший его клиенту, был отозван самим ведомством.
- рассказал адвокат "РИА Новости".
По словам адвоката, о вызове в прокуратуру по делу о разжигании ненависти Цимбалюк узнал из СМИ. О том, что прокуратурой Центрального округа рассматривается вопрос о возбуждении в отношении Романа Цимбалюка дела об административном правонарушении, предусмотренном статьёй 20.3.1 КоАП РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства"), сообщал телеканал RT.
Адвокат пояснил, что 24 декабря они явились на вызов, однако прокурора в кабинете не застали, а другой сотрудник прокуратуры сообщил им, что вызов был отозван несколько дней назад. Полозов отметил, что оставил контакты в прокуратуре, однако об отзыве вызова Цимбалюку они не были уведомлены надлежащим образом.
"В чём суть претензий прокуроров к Цимбалюку, мы пока не знаем", - сказал адвокат.
- рассуждает автор Telegram-канала Владимир Соловьёв.
Журналист также отметил, что "только заявление адвоката прозвучало странно. Разве кто-то угрожает его клиенту? Почему делается тайна из его местоположения? Журналист ведь спросила не о точном адресе, а о стране нахождения. P.S. А почему прокуратура отозвала вызов?"
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