Шевченковский районный суд Киева удовлетворил жалобу общественников из «Движения сопротивления капитуляции» и обязал Госбюро расследований (ГБР) открыть уголовное производство по статье 11 УК – «госизмена» в отношении Владимира Зеленского и «неустановленных лиц», которые могут оказаться причастны к срыву операции спецслужб по задержанию «вагнеровцев». Общественники уверяют, что «окружение Зеленского» следователи будут «отрабатывать» наравне с президентом, и в первую очередь – Андрея Ермака.

Поскольку решение суда обжалованию не подлежит, в ближайшие дни ГБР предстоит инициировать уголовное дело, фигурантами которого будут Зеленский и глава его президентской администрации Ермак. Понятно, что расследование будет длиться, пока Зеленский возглавляет страну – едва ли в ГБР рискнут упечь за решётку действующего главу государства. Интрига же в том, что теперь весь остаток президентского срока Зеленскому и его окружению предстоит работать, находясь «под колпаком» у силовой структуры, созданной американцами для контроля за высшим руководством Украины.

Кстати, в решении Шевченковского суда есть пассаж, в котором указывается, что спецоперация украинских спецслужб по захвату российских наёмников на территории Белоруссии была сорвана «из-за утечки информации от чиновников офиса президента Украины», что как бы указывает следствию, где искать виноватых.

По всей видимости, Зеленского с Ермаком американцы поместили «под колпак» уголовного разбирательства намеренно – ведь Ермак, вопреки пожеланиям Вашингтона, не желает освободить своё кресло «по собственному желанию», как Арсен Аваков, а Зеленский не пытается его заставить или принудить поступить так, как настаивает Вашингтон. Поскольку ГБР полностью подконтролен заокеанским кураторам киевской власти, Зеленского с Ермаком неизбежно начнут «прессовать», хотя, разумеется, ни о каком их взятии под стражу за госизмену и речи пока не идёт. Вот закончатся у Зеленского полномочия, тогда – другое дело.

Тут есть ещё интрига – дело в том, что этой осенью Зеленский намеревался провести досрочные выборы, чтобы гарантировать себе пребывание в должности ещё на 5 лет. Но теперь он не сможет объявить о досрочных выборах, ибо подконтрольные американцам силовики могут этим воспользоваться, чтобы заключить «кандидата» под стражу. Предлог у них есть – уголовное разбирательство, инициированное судебными органами. Всё по закону.