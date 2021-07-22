Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Продолжим кормить Украину? Евросоюз нанёс новый удар по России
Издевательство над русскими заставило депутата Рады перейти на брань
"Попытка продвинуться вперёд означает лишь одно": Русский БТР разверну...
Шойгу готов явиться на допрос: Сенсационное заявление сопроводили восклицательны...
Главная / Украина

Посадят ли Владимира Зеленского в тюрьму за измену родине?

22 июля 2021, 15:10  •  268 • Украина
Шевченковский районный суд Киева удовлетворил жалобу общественников из «Движения сопротивления капитуляции» и обязал Госбюро расследований (ГБР) открыть уголовное производство по статье 11 УК – «госизмена» в отношении Владимира Зеленского и «неустановленных лиц», которые могут оказаться причастны к срыву операции спецслужб по задержанию «вагнеровцев». Общественники уверяют, что «окружение Зеленского» следователи будут «отрабатывать» наравне с президентом, и в первую очередь – Андрея Ермака.
Поскольку решение суда обжалованию не подлежит, в ближайшие дни ГБР предстоит инициировать уголовное дело, фигурантами которого будут Зеленский и глава его президентской администрации Ермак. Понятно, что расследование будет длиться, пока Зеленский возглавляет страну – едва ли в ГБР рискнут упечь за решётку действующего главу государства. Интрига же в том, что теперь весь остаток президентского срока Зеленскому и его окружению предстоит работать, находясь «под колпаком» у силовой структуры, созданной американцами для контроля за высшим руководством Украины.
Кстати, в решении Шевченковского суда есть пассаж, в котором указывается, что спецоперация украинских спецслужб по захвату российских наёмников на территории Белоруссии была сорвана «из-за утечки информации от чиновников офиса президента Украины», что как бы указывает следствию, где искать виноватых.
По всей видимости, Зеленского с Ермаком американцы поместили «под колпак» уголовного разбирательства намеренно – ведь Ермак, вопреки пожеланиям Вашингтона, не желает освободить своё кресло «по собственному желанию», как Арсен Аваков, а Зеленский не пытается его заставить или принудить поступить так, как настаивает Вашингтон. Поскольку ГБР полностью подконтролен заокеанским кураторам киевской власти, Зеленского с Ермаком неизбежно начнут «прессовать», хотя, разумеется, ни о каком их взятии под стражу за госизмену и речи пока не идёт. Вот закончатся у Зеленского полномочия, тогда – другое дело.
Тут есть ещё интрига – дело в том, что этой осенью Зеленский намеревался провести досрочные выборы, чтобы гарантировать себе пребывание в должности ещё на 5 лет. Но теперь он не сможет объявить о досрочных выборах, ибо подконтрольные американцам силовики могут этим воспользоваться, чтобы заключить «кандидата» под стражу. Предлог у них есть – уголовное разбирательство, инициированное судебными органами. Всё по закону.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






268
Источник
Похожие новости
21 июля 2021, 03:25
На Украине рассказали, какого оружия «боятся» в России
21 июля 2021, 16:15
Не стоит ожидать российского военного вторжения, – уверяет Дмитрий Козак, – Украина покончит с собой сама
21 июля 2021, 20:50
Сюмар назвала Порошенко убийцем Гиви
21 июля 2021, 20:50
«Ревизор» из Госдепа назвал Украине главную проблему
22 июля 2021, 04:10
На границе с Крымом Украина пошумела «БУКами»
21 июля 2021, 12:35
К событиям в Южной Африке: попытка переворота или контрреволюция?
Новости партнеров
 
Выбор дня
22 июля 2021, 02:20
НАТО "вынудят" оккупировать Калининград. Американец дал расклад о начале вт...
22 июля 2021, 07:50
"Никто не знает, что делать дальше": На Западе заявили о неожиданном ходе Р...
22 июля 2021, 04:10
"Как в душу плюнули": Мигранты в Литве на добро ответили жестокими издевате...
22 июля 2021, 06:00
Зеленского сравнили с разносчиком пиццы: "Позорище и унижение"
22 июля 2021, 00:30
Германия с США подготовили для Украины унизительную подачку: Нюансы сделки по "С...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 июля 2021, 11:50
Продолжим кормить Украину? Евросоюз нанёс новый удар по России
18 июля 2021, 20:25
Шойгу приедет на Украину, и из Киева "ломанутся все" - Клинцевич
21 июля 2021, 03:25
"Пора применить санкции": Политолог объяснил двуличие Киева "школьным" примером
20 июля 2021, 10:00
Уход США из Афганистана – часть ловушки. Известен "самый страшный сценарий"
16 июля 2021, 01:25
Дело не в американце. "Непотопляемый" Аваков решился из-за Зеленского
22 июля 2021, 04:10
"Как в душу плюнули": Мигранты в Литве на добро ответили жестокими издевательствами
18 июля 2021, 16:45
Гордон назвал имена преемников Путина, но даже на украинском ТВ ему не дали договорить
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.