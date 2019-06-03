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Посадят ли Порошенко? В ГБР Украины оценили перспективы уголовных дел против экс-президента

03 июня 2019, 16:09  •  13 • Политика
В ГБР заявили о "правовых перспективах" дел против экс-президента Украины Петра Порошенко. По его словам, шанс посадить бывшего украинского лидера есть.
Пять уголовных дел на экс-президента Украины Петра Порошенко вполне имеют юридически-правовую перспективу. Такое мнение высказал Директор Государственного бюро (ГБР) расследований Украины Роман Труба.
ГБР, согласно требованиям украинского законодательства, обязано автоматически регистрировать все заявления о совершенных преступлениях, независимо от их юридически-правовых перспектив. Тем не менее, глава ведомства считает, что изложенная в заявлениях на Порошенко информация на первый взгляд выглядит достойной внимания правоохранителей.
"Моя оценка, глядя на аргументацию, которая изложена в заявлениях: можно смело утверждать, что эти дела имеют юридически-правовую перспективу", - сказал директор ГБР Роман Труба в интервью украинскому изданию "Украинские новости".
Он добавил, что так как поднятые в заявлениях вопросы весьма резонансны, следственные органы Украины в кратчайшие сроки проведут проверку изложенных фактов. Глава ГБР заверил, что общественность получит ответы на все вопросы в ближайшее время.
"Понимая общественный резонанс, мы будем пытаться дать ответы как можно быстрее. Но это точно не месяц. Однозначно, больший период", - уточнил Труба.
Напомним, что против Порошенко открыли сразу пять уголовных дел. Среди них как обвинения в преступлениях экономического характера, так и обвинения в предательстве родины. Речь идет об отправке военных судов в Керченский пролив с целью совершения провокации против России.

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