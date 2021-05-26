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"Посадку обеспечим": Лукашенко пригласил Байдена обсудить Белоруссию в Минске
26 мая 2021, 19:00 • 90 • Политика
Бацька обещал хозяину Белого дома теплый прием в сопровождении трех истребителей
Президент РФ Владимир Путин принес свои извинения белорусскому коллеге Александру Лукашенко за то, что обсуждал ситуацию в Республике с главой США Джо Байденом. Об этом бацька рассказал в ходе сегодняшней встречи с депутатами и представителями органов госуправления.
По его словам, американский и российский лидеры уже успели обсудить Белоруссию по телефону, во время которого хозяину Белого дома даже пришлось оправдываться.
"В этом плане Путин очень порядочно поступил. Он мне потом звонил и извинялся, что без разрешения обсуждал Беларусь. Я говорю: "Да за это тебе спасибо, что ты ему так сказал"", – заметил Лукашенко.
Кроме того, Александр Григорьевич высказался по поводу того, что Байден и Путин планируют обсуждать Республику и на июньском саммите в Женеве.
"Хорошо, ну пусть поговорят о Беларуси. Вот мы с Путиным в пятницу будем Америку обсуждать", – сказал бацька под общий хохот в зале.
Он добавил, что они с главой РФ хотя бы "в теме", а вот что там будет говорить руководитель Штатов.
"Я за него переживаю, пусть ему хоть карту дадут, чтобы он посмотрел, где эта Беларусь находится. Они ведь не владеют обстановкой", – считает лидер страны.
Затем Лукашенко и вовсе пригласил Путина и Байдена в Минск, чтобы обсуждать белорусскую проблематику непосредственно на территории Республики и обещал достойно встретить президентов. Он обещал выслушать "все гадости" от главы США, которые напишет ему пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"А может быть рискнет. Мы запросто самолет посадить можем. У нас две полосы, на любую сядет. Истребители поднимем и будем сопровождать от границы Польши со Швейцарией. Три истребителя!" – обещал гостеприимно встретить высоких иностранных гостей Лукашенко под уже гогот собравшихся.
Как напоминает издание URA.RU, первая очная встреча Путина и Байдена запланирована на 16 июня в Женеве. Лидеры стран должны обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, вопросы стратегической стабильности, ситуацию на Украине и в Белоруссии, а также пандемию коронавируса.
Однако Путин и Лукашенко встретятся в Сочи уже 28 мая. Главной темой их беседы будет экономика.
Ранее сегодня бацка сделал ряд заявлений о ситуации с вынужденной посадкой самолета компании Ryanair 23 мая в Минске, в котором находился один из сооснователей телеграм-канала NEXTA и участник боев в Донбассе в нацбатальоне "Азов" (бандгруппа, запрещенная в РФ) Роман Протасевич.
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