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Посадить полмира на карантин. Зачем? Пора разобраться с этим сумасшествием - Зюганов

23 мая 2020, 08:55  •  94 • В мире
Лидер российских коммунистов Геннадий Зюганов в эфире "Царьград. Главное" недоумевает, почему полмира посадили на карантин из-за эпидемии коронавируса. По словам политика, были примеры пандемий гораздо страшнее. Зюганов призвал разобраться с "этим сумасшествием".
В эфире "Царьград. Главное" лидер российских коммунистов Геннадий Зюганов высказал своё мнение относительно происходящего в России и мире на фоне эпидемии коронавируса. Он отметил, что пока всех занимает вирус, некоторые личности пытаются "протолкнуть" русофобскую политику.
"Посмотрите. Горбачёв, Ельцин, Яковлев - это вся та же свора русофобов, антисоветчиков, людей, которые... Не понимаю, что, нужен нам Ельцин-центр? На Урале этот гадюшник. Михалков блестяще выступает, рассказал. А сейчас он начинает придумывать, чипизация, вирусы, пятое-десятое. Кстати, я думаю, надо внимательно всем исследовать и то, что называется сегодня эпидемией. И вообще в мире было три эпидемии. У меня это военная специальность, борьба с атомным, химическим, бактериологическим оружием. Я год просидел в резиновом костюме, противогазе", - заявил Зюганов.
По его словам, он работал со всеми типами самых опасных веществ, поэтому знает, о чём говорит. Что касается эпидемии, то были в мире, по мнению Зюганова, болезни пострашнее коронавируса.
"Чума. Выкосила пол-Римской империи, после этого империя покатилась в закат. В 14-м веке была чёрная смерть. Так потрепало Европу, она 50 лет в себя приходила. И потом испанка была, три волны, пять процентов населения унесла. И этот вирус, да, пожёстче, чем обычный грипп, пожёстче. И пока нет вакцины. Но это не чума, не холера, не проказа и так далее. А посадить полмира на карантин, я не знаю, зачем это делается, разобраться надо", - уверен Зюганов.
Он обратил внимание, что даже мощная американская экономика оказалась не в состоянии противостоять коронавирусу, как и армия не помогла.
"Корабли целые, авианосцы заболели. Проверили на вшивость, эта система не справляется. А наша, говорят, вот у нас всё хорошо. Но у них там печатный станок есть, Европа покрепче, а у нас периферийный капитализм, свой телефон не сделали и свои машины, свои самолёты перестали строить, хотя строили полторы тысячи летательных аппаратов в год. И как у нас может быть хорошо? Слава богу,у нас есть некоторые резервы. Но это резервы уже - давайте Сбербанк купим. На фига? Давайте эти деньги вложим в производство, поддержим малый и средний бизнес, окажем помощь, давайте снизим налоги, давайте супертехнологии, давайте фармацевтику сделаем национальным приоритетом", - призвал коммунист.

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