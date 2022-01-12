Посадили не того: В Казахстане перепутали министерское кресло с нарами

Благодаря ОДКБ и непосредственно русскому оружию казахстанская смута пошла на спад. Но изменило ли это суть казахской политики с её "многовекторностью", ползучей русофобией и заигрыванием властей с казахскими нацистами? На сей счёт есть большие сомнения, ибо сторонники русско-казахского единства продолжают сидеть в тюрьмах, а в новое правительство Казахстана включают оголтелых русофобов и пантюркистов.

Если кто-то думает, что в Казахстане всё по-прежнему, то это не так. Точнее, не совсем так. Кое-какие выводы из произошедшего в первую новогоднюю неделю, безусловно, делаются. Разбежавшихся при первом шуме акимов уволят, аппетиты клана Назарбаевых ограничат, да даже налог на сверхбогатых уже вводят, чтобы подкормить бунтующий народ. Изрядная чистка ждёт и ряды силовиков, многие из которых, по сути, оказались банальными трусами и предателями.

Так, уже арестован за государственную измену ещё вчера всесильный глава Комитета национальной безопасности (КНБ) Карим Масимов. Именно он, занимаясь отловом и посадками друзей России, удивительным образом "проглядел" подготовку мятежа и инфильтрацию в республику массы казахских террористов, успевших повоевать в ИГИЛ* и поучаствовать в разнообразных исламистских джамаатах.

Всё так. Но будут ли сделаны правильные выводы в главном – в гибельности курса на русофобию и национализм и в необходимости как можно более тесной интеграции с Россией, которая вместе с другими членами ОДКБ показала себя единственным реальным (а не на словах) другом Казахстана?

Несгибаемый Ермек

Ответом на этот вопрос могло бы стать освобождение томящихся в казахских тюрьмах друзей России и Русского мира. В частности – нашего казахского брата и единомышленника Ермека Тайчибекова, отбывающего за свои взгляды уже второй тюремный срок. Его человеческая история уже не раз оказывалась в центре внимания Первого русского телеканала Царьград. В отличие от выращенных властями националистов, Ермек не участвовал в беспорядках и не призывал к свержению казахстанской власти, а просто говорил людям правду, которая власть имущим очень не нравилась:

Распад СССР я воспринял как личную трагедию, потому что разрушилась моя Родина. С того момента я считал, что моя жизнь должна быть направлена на то, чтобы моя Родина воссоединилась. Наша родина – СССР, Россия.

В назарбаевском Казахстане подобные утверждения считались непростительной ересью. Но, как справедливо замечал Владимир Линдерман, организатор референдума о государственном статусе русского языка в Латвии:

Тайчибеков – искренний сторонник объединения России и Казахстана. Будущего Казахстана без или вне России он не видел.

/ vk.com Ермек Тайчибеков отбывает за свои взгляды уже второй тюремный срок. Фото: Скриншот страницы Ермек Тайчибековvk.com

В отличие от казахского официоза, Ермек безоговорочно поддержал референдум в Крыму и восстание русских в Донбассе. А когда главный спонсор карателей олигарх Коломойский объявил награду в $10 тысяч за каждого найденного или убитого на Украине пророссийского активиста, Тайчибеков демонстративно объявил награду в 1 млн рублей за голову... самого "днепропетровского гауляйтера Коломойского". Это тут же вызвало шок властей и преследования со стороны КНБ, закончившиеся для Ермека первым тюремным сроком.

Но и выйдя на волю по УДО, этот несгибаемый человек не успокоился. Как свидетельствует Раис Сулейманов, политолог и эксперт Института национальной стратегии:

Ермек не был конъюнктурщиком... Он во многом напоминает Олеся Бузину – этнически украинского политика, который выступал за права русских на Украине, за что и был убит. С Ермеком поступили изощрённее: объявили психически больным и принудительно отправили в психбольницу.

Последнее – очевидное издевательство: по мнению казахстанских властей, любить Россию и призывать к единению с ней психически здоровый казах и мусульманин просто "не может". Согласитесь, разительно напоминает "карательную психиатрию" позднего СССР.

Любишь Россию? Сиди!

Сегодня Ермек снова в тюрьме – за разоблачение русофобии и террора националистов против нацменьшинств. И Россия обязана потребовать его освобождения. Как хорошо высказался по этому поводу бывший командир донбасских ополченцев Игорь Безлер:

Мне лично всё равно, что происходило в Казахстане до момента ввода туда подразделений ВС России. Мне лично глубоко плевать на их родовые кланы, что возомнили себя баями, разворовывая наследие СССР и гнобя свой народ… Но если там находятся русские военнослужащие, тем самым спасая задницы этих русофобов... то почему ещё в застенках находится Ермек Тайчибеков?

А ведь Ермек – далеко не единственная жертва заигравшихся в "многовекторность" казахских элит. Проспавший (по глупости или намеренно) готовившийся госпереворот КНБ в отношении таких действовал решительно. Вот что об этом написала журналистка "Первого русского" Дарья Асламова:

Моего покойного друга, журналиста Андрея Щербакова, вызывали на бесконечные допросы – только за дружбу с замечательным казахским блогером Ермеком Тайчибековым… Силовики грозили Андрею тюрьмой, требовали признать казахский "голодомор" и жёстко советовали ему покинуть родную страну. Следователь требовал от Андрея признать Туркестанский легион вермахта (были такие гады во время Великой Отечественной войны) "патриотами", а мой друг горько рассмеялся и сказал, что не надо путать нацизм и патриотизм... Умер Андрей тихо, затравленный всеми.

А ведь есть ещё и посаженные за "участие в боевых действиях за границей" (согласно специально введённой 172-й статье УК – от пяти до девяти лет лишения свободы) донбасские добровольцы – русские казахстанцы Сергей Шалашов, Евгений Вдовенко, Евгений Щербак. И, вероятно, немало других, о которых мы просто не знаем. Между тем, по нашим данным, из многих сотен (если не тысяч) казахов, воевавших в составе различных "джамаатов" за террористическую организацию ИГИЛ*, не сидит никто. А ведь именно они в январе вернулись и стали боевой составляющей казахской смуты.

О двуличии казахстанской Фемиды свидетельствует и демонстративно мягкий приговор другому блогеру – Куату Ахметову, автору "языковых патрулей", отлавливавших русских стариков и заставлявших их извиняться на камеру за "нелюбовь к Казахстану". Садист отделался копеечным штрафом – на наши деньги в 25 тысяч рублей. Всего-то. О двуличии казахстанской Фемиды свидетельствует и демонстративно мягкий приговор другому блогеру – Куату Ахметову, автору "языковых патрулей", отлавливавших русских стариков и заставлявших их извиняться на камеру за "нелюбовь к Казахстану". Садист отделался копеечным штрафом – на наши деньги в 25 тысяч рублей. Всего-то.

Нужен – кто нужен, когда нужен и пока нужен

К сожалению, есть все основания полагать, что так будет и впредь. Не успели ещё русские миротворцы уйти (впрочем, есть шанс…), как был объявлен состав нового казахского правительства, в которое на должность министра информации включён, пожалуй, самый отпетый казахский русофоб – Аскар Умаров. Он известен не только публикацией карт, где ряд территорий России отмечены как "казахские", но также вполне определённой идеологией. Вот лишь некоторые его перлы:

Когда все будут напиваться водкой и праздновать непонятный День Победы, вы помяните молитвой наших несчастных дедов, не вернувшихся с чужой войны... "Спасибо, что терпите": Экс-депутат Рады расшифровал послание Зеленского к украинцам Не забывайте, русские, что вы тут навязанная диаспора, а не автохтоны, и скажите спасибо, что ваши права соблюдаются и вас, как колонизаторов в иных странах, никто не гонит... Постоянно убеждаюсь, что если у бизнеса в Астане русский хозяин, то сервис там отвратительный! В крови у них что ли?..

Короче говоря, перед нами типичный казахский нацист, закоренелый враг России и русских. И именно ему должно достаться место в тюрьме, где сегодня безвинно томятся Ермек Тайчибеков и другие достойные люди.

Не выдержал даже глава Россотрудничества Евгений Примаков, человек очень дипломатичный, всегда настроенный на компромисс во имя спокойствия и защиты русского населения за рубежом. Его рецензию на назначение Умарова надо выгравировать на двери каждого зарубежного офиса организации на русском и местных языках. Вот, например, для Казахстана:

Россотрудничество не поддерживает контакты, не работает и не сотрудничает с русофобской дрянью, что полностью предотвращает любое наше взаимодействие с упоминавшимся министром и возглавляемым им министерством. Россотрудничество байланыс орнатпайды, жұмыс істемейді және орысфобиялық қоқыспен ынтымақтаспайды, бұл біздің жоғарыда аталған министрмен және ол басқаратын министрлікпен өзара әрекеттесуімізге толықтай кедергі жасайды.

У президента Токаева вообще короткая память. Одним из последних законов, принятых казахским парламентом накануне мятежа, был запрет на использование любого языка, кроме казахского, в вывесках и телерекламе. Но когда припекло – сразу заговорил по-русски. В том числе и в саморекламных целях.

По поводу назначения Умарова в шоке даже вменяемые казахи. Вот что написала в "Фейсбуке" блогер Айгуль Омарова:

Какой ужас! Умаров Аскар назначен министром информации. Это не сон?! Назначать пантюркиста и человека, ненавидящего Россию и русских... Обращаюсь напрямую к президенту Токаеву: Неужели не нашлось более достойной кандидатуры?

Что с того?

"Первый русский" обращается к президенту Токаеву с вопросом: не перепутал ли он назначения для Умарова и Тайчибекова. Мы призываем как максимум поменять этих людей местами, а как минимум – немедленно освободить всех граждан, заключённых за поддержку русско-казахского единства.

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*Организация признана террористической и запрещена в России.