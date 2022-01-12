|
Посадили не того: В Казахстане перепутали министерское кресло с нарами
12 января 2022, 18:55 • 76 • Политика
Благодаря ОДКБ и непосредственно русскому оружию казахстанская смута пошла на спад. Но изменило ли это суть казахской политики с её "многовекторностью", ползучей русофобией и заигрыванием властей с казахскими нацистами? На сей счёт есть большие сомнения, ибо сторонники русско-казахского единства продолжают сидеть в тюрьмах, а в новое правительство Казахстана включают оголтелых русофобов и пантюркистов.
Если кто-то думает, что в Казахстане всё по-прежнему, то это не так. Точнее, не совсем так. Кое-какие выводы из произошедшего в первую новогоднюю неделю, безусловно, делаются. Разбежавшихся при первом шуме акимов уволят, аппетиты клана Назарбаевых ограничат, да даже налог на сверхбогатых уже вводят, чтобы подкормить бунтующий народ. Изрядная чистка ждёт и ряды силовиков, многие из которых, по сути, оказались банальными трусами и предателями.
Так, уже арестован за государственную измену ещё вчера всесильный глава Комитета национальной безопасности (КНБ) Карим Масимов. Именно он, занимаясь отловом и посадками друзей России, удивительным образом "проглядел" подготовку мятежа и инфильтрацию в республику массы казахских террористов, успевших повоевать в ИГИЛ* и поучаствовать в разнообразных исламистских джамаатах.
Всё так. Но будут ли сделаны правильные выводы в главном – в гибельности курса на русофобию и национализм и в необходимости как можно более тесной интеграции с Россией, которая вместе с другими членами ОДКБ показала себя единственным реальным (а не на словах) другом Казахстана?
Несгибаемый Ермек
Ответом на этот вопрос могло бы стать освобождение томящихся в казахских тюрьмах друзей России и Русского мира. В частности – нашего казахского брата и единомышленника Ермека Тайчибекова, отбывающего за свои взгляды уже второй тюремный срок. Его человеческая история уже не раз оказывалась в центре внимания Первого русского телеканала Царьград. В отличие от выращенных властями националистов, Ермек не участвовал в беспорядках и не призывал к свержению казахстанской власти, а просто говорил людям правду, которая власть имущим очень не нравилась:
В назарбаевском Казахстане подобные утверждения считались непростительной ересью. Но, как справедливо замечал Владимир Линдерман, организатор референдума о государственном статусе русского языка в Латвии:
Ермек Тайчибеков отбывает за свои взгляды уже второй тюремный срок. Фото: Скриншот страницы Ермек Тайчибеков / vk.com
В отличие от казахского официоза, Ермек безоговорочно поддержал референдум в Крыму и восстание русских в Донбассе. А когда главный спонсор карателей олигарх Коломойский объявил награду в $10 тысяч за каждого найденного или убитого на Украине пророссийского активиста, Тайчибеков демонстративно объявил награду в 1 млн рублей за голову... самого "днепропетровского гауляйтера Коломойского". Это тут же вызвало шок властей и преследования со стороны КНБ, закончившиеся для Ермека первым тюремным сроком.
Но и выйдя на волю по УДО, этот несгибаемый человек не успокоился. Как свидетельствует Раис Сулейманов, политолог и эксперт Института национальной стратегии:
Последнее – очевидное издевательство: по мнению казахстанских властей, любить Россию и призывать к единению с ней психически здоровый казах и мусульманин просто "не может". Согласитесь, разительно напоминает "карательную психиатрию" позднего СССР.
Любишь Россию? Сиди!
Сегодня Ермек снова в тюрьме – за разоблачение русофобии и террора националистов против нацменьшинств. И Россия обязана потребовать его освобождения. Как хорошо высказался по этому поводу бывший командир донбасских ополченцев Игорь Безлер:
А ведь Ермек – далеко не единственная жертва заигравшихся в "многовекторность" казахских элит. Проспавший (по глупости или намеренно) готовившийся госпереворот КНБ в отношении таких действовал решительно. Вот что об этом написала журналистка "Первого русского" Дарья Асламова:
А ведь есть ещё и посаженные за "участие в боевых действиях за границей" (согласно специально введённой 172-й статье УК – от пяти до девяти лет лишения свободы) донбасские добровольцы – русские казахстанцы Сергей Шалашов, Евгений Вдовенко, Евгений Щербак. И, вероятно, немало других, о которых мы просто не знаем. Между тем, по нашим данным, из многих сотен (если не тысяч) казахов, воевавших в составе различных "джамаатов" за террористическую организацию ИГИЛ*, не сидит никто. А ведь именно они в январе вернулись и стали боевой составляющей казахской смуты.
О двуличии казахстанской Фемиды свидетельствует и демонстративно мягкий приговор другому блогеру – Куату Ахметову, автору "языковых патрулей", отлавливавших русских стариков и заставлявших их извиняться на камеру за "нелюбовь к Казахстану". Садист отделался копеечным штрафом – на наши деньги в 25 тысяч рублей. Всего-то.
Нужен – кто нужен, когда нужен и пока нужен
К сожалению, есть все основания полагать, что так будет и впредь. Не успели ещё русские миротворцы уйти (впрочем, есть шанс…), как был объявлен состав нового казахского правительства, в которое на должность министра информации включён, пожалуй, самый отпетый казахский русофоб – Аскар Умаров. Он известен не только публикацией карт, где ряд территорий России отмечены как "казахские", но также вполне определённой идеологией. Вот лишь некоторые его перлы:
Короче говоря, перед нами типичный казахский нацист, закоренелый враг России и русских. И именно ему должно достаться место в тюрьме, где сегодня безвинно томятся Ермек Тайчибеков и другие достойные люди.
Не выдержал даже глава Россотрудничества Евгений Примаков, человек очень дипломатичный, всегда настроенный на компромисс во имя спокойствия и защиты русского населения за рубежом. Его рецензию на назначение Умарова надо выгравировать на двери каждого зарубежного офиса организации на русском и местных языках. Вот, например, для Казахстана:
У президента Токаева вообще короткая память. Одним из последних законов, принятых казахским парламентом накануне мятежа, был запрет на использование любого языка, кроме казахского, в вывесках и телерекламе. Но когда припекло – сразу заговорил по-русски. В том числе и в саморекламных целях.
По поводу назначения Умарова в шоке даже вменяемые казахи. Вот что написала в "Фейсбуке" блогер Айгуль Омарова:
Что с того?
"Первый русский" обращается к президенту Токаеву с вопросом: не перепутал ли он назначения для Умарова и Тайчибекова. Мы призываем как максимум поменять этих людей местами, а как минимум – немедленно освободить всех граждан, заключённых за поддержку русско-казахского единства.
---------
*Организация признана террористической и запрещена в России.
Подпишитесь на нас
76
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
08 января 2022, 02:55
|
11 января 2022, 10:15
|
10 января 2022, 13:50
|
08 января 2022, 18:05
|
09 января 2022, 09:15
|
09 января 2022, 16:50
|
06 января 2022, 20:00