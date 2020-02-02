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Порядок въезда: вступили в силу новые правила получения шенгенской визы

02 февраля 2020, 22:39  •  109 • В мире
Новые правила получения шенгенской визы вступили в силу. Так, подавать заявление теперь можно не только в бумажном, но и в электронном виде. При этом появилась возможность предоставлять документы за шесть месяцев до поездки (ранее это можно было сделать только за три месяца). Кроме того, визовый сбор увеличился с €60 до €80. Для граждан России, с которой действует соглашение об упрощении порядка выдачи виз, стоимость остаётся прежней — €35.
 
© Кирилл Каллиников/РИА Новости
 

2 февраля вступили в силу новые правила получения визы в страны Шенгенского соглашения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Еврокомиссии. Как отмечают в организации, новый порядок позволяет упростить получение виз, что облегчает туризм, торговлю и предпринимательство.

В Шенгенскую зону входят 22 страны Евросоюза: Австрия, Бельгия, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Испания, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Словакия, Словения, Финляндия, Швеция, Франция, Эстония, Чехия, а также Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария.

Согласно новым правилам, подавать анкету на получение визы можно будет в электронной форме. Кроме того, теперь появилась возможность обратиться за въездным документом не за три месяца до поездки, как раньше, а за шесть (для моряков — за девять месяцев). Минимальный срок остался неизменным — 15 дней.

Упрощается получение и так называемой многократной визы, которая выдаётся уже побывавшим в странах Шенгенского соглашения и не нарушившим условия пребывания. Со временем такие граждане смогут получить визы на срок от одного года до пяти лет.

Как подчеркнули в Еврокомиссии, время обработки заявлений на визу останется неизменным — 15 дней. Тем не менее, если возникнет необходимость перепроверить заявку, оно может быть увеличено до 45 дней.

По мнению вице-президента Ассоциации туроператоров (АТОР) Александра Курносова, подобный шаг упрощает россиянам въезд в Шенгенскую зону. Он отметил, что РФ движется в аналогичном направлении.

«То, что можно подать за более долгий срок и в электронном виде, — это, безусловно, упрощение. Россия тоже идёт по этому пути и планирует вводить возможность получения электронной визы для иностранцев», — сказал эксперт RT.

В целом для туризма из России европейское направление всегда было одним из наиболее удобных, отметил в беседе с RT вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

«Конечно, это облегчит работу по визовому режиму. Но нужно сказать, что особых проблем у нас и не возникало. Процент отказов в этом направлении был минимальным… потому что российский рынок привлекателен, у нас постоянные рабочие контакты с представителями Евросоюза. Какого-то радикального импульса они (изменения. — RT) не дадут, но отчасти снизят административные барьеры и дадут возможность планирования поездок и устранения проблем. Поэтому в целом их можно оценить позитивно», — подчеркнул он.

Шенген — одно из наиболее популярных направлений путешествий для россиян. По словам Барзыкина, это объясняется тем, что государства Шенгенского договора предлагают разные форматы отдыха.

«Они сочетают историко-культурное, природное и пляжное направления, — пояснил он. — Европейский рынок востребован у наших потребителей и для самостоятельного туризма. То есть они планируют поездки не только через туроператоров, но и самостоятельно».

  • globallookpress.com
  • © Bettina Strenske/imageBROKER.com

Консульский сбор

Еврокомиссия также приняла решение повысить стоимость консульского сбора с €60 до €80. При этом сообщается, что этот сбор остаётся низким по сравнению с другими странами: для получения визы в Новую Зеландию он составляет €146, в США — €143, в Китай — €126.

Повышение сборов объясняется затратами на обработку поступающих заявлений — в Еврокомиссии подчеркнули, что €60 уже недостаточно, чтобы покрыть расходы, «в частности, из-за инфляции».

Решение не относится к странам, у которых заключён с ЕС договор об упрощении порядка получения виз. Подобное соглашение в 2006 году было заключено и между Россией и Евросоюзом. Для россиян консульский сбор за получение шенгенской визы остался неизменным — €35.

С детей до шести лет визовый сбор по-прежнему не взимается. Для детей от шести до 12 лет он наполовину меньше стандартного и поэтому увеличится до €40. Вместе с тем отдельные страны ЕС теперь могут отказаться от взимания консульских сборов с несовершеннолетних.

Новые правила предусматривают, что в дальнейшем Евросоюз каждые три года сможет пересматривать размер консульского сбора.

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