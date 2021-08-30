Порядок получения пенсионерами единовременной выплаты разъяснила Голикова

Татьяна Голикова. Фото: Russian Government/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com

Механизм был согласован с правительством депутатами "Единой России"

Единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей получат почти 43 миллиона пенсионеров в России. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании у главы правительства РФ в понедельник, 30 августа.

Как пояснила Голикова, по получению президента РФ депутаты "Единой России" вместе с профильными ведомствами тщательно проработали механизм предоставления выплаты. В итоге определено, что деньги будут предоставлены всем категориям пенсионеров – как пожилым людям, так и инвалидам, и получателям пенсии по потере кормильца и т.д.

Важно, что никаких заявлений писать не нужно – средства будут начислены автоматически. При этом они не будут учитываться в доходе семьи, соответственно, не повлияют на предоставление мер поддержки, например, малоимущим.

Определены и сроки поступления денег. Россиянам, получающим пенсию на банковскую карту, 10 тыс.рублей придет на счет в четверг, 2 сентября. Пенсионеры, получающие выплаты на "Почте России" или через другие организации, в том числе граждане, которым пенсию приносят на дом, получат единовременную выплату в сентябре вместе с ежемесячной пенсией.

Указ о единовременной выплате 10 тыс.рублей всем категориям пенсионеров, включая работающих, президент Владимир Путин подписал 24 августа. Субсидия компенсирует людям потерю дохода из-за возросшей инфляции.