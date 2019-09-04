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«Порядочный, но авантюрный человек»: как русский ресторатор укрывал сбежавшего из тюрьмы итальянского мафиози

04 сентября 2019, 16:39  •  22 • В мире
Уругвайская прокуратура может предложить сделку арестованному россиянину Сергею Яковлеву, которого обвиняют в укрывательстве «кокаинового короля» Милана Рокко Морабито. Самый разыскиваемый Интерполом член калабрийской мафии «Ндрангета» сбежал из тюрьмы в июне 2019 года. После побега, по данным силовиков, он отправился в принадлежащую Яковлеву пиццерию и исчез. С россиянином мафиози был в приятельских отношениях, поэтому уругвайские силовики считают, что пиццерия могла быть лишь прикрытием для нелегального бизнеса. Доказательств причастности Яковлева в наркотрафику правоохранители пока не нашли. По данным источников RT, силовики хотят, чтобы россиянин признал вину в обмен на минимальное наказание. Однако знакомые Яковлева рассказали, что бизнесмен всё время посвящал ресторану и едва ли мог иметь отношение к наркобизнесу.
 
Рокко Морабито и Сергей Яковлев © Cc/Ropi/globallookpress.com; Instagram
 

В сентябре 2017 года в Уругвае был арестован кокаиновый король Милана Рокко Морабито — один из самых разыскиваемых Интерполом членов итальянской мафиозной организации «Ндрангета». Он отвечал за перевозку наркотиков в Италию из Южной Америки и скрывался от правосудия почти 25 лет. В 1994 году мафиози был арестован в Италии, но смог сбежать. В Уругвае Морабито жил под чужим именем с начала 2000-х.

В Центральной тюрьме Монтевидео — столицы Уругвая — наркобарон ожидал экстрадиции в Италию, где ему грозило более 30 лет заключения по обвинению в наркотрафике в особо крупных размерах. 23 июня 2019 года мафиози совершил побег.

Как выяснилось позже, Морабито за $1500 подкупил одного из тюремщиков, а также заплатил за помощь двум другим заключённым, которые ушли через проделанную в крыше дыру вместе с ним. Помощников Морабито вскоре арестовали, но кокаиновому королю удалось исчезнуть.

  • Центральная тюрьма Монтевидео
  • © MIGUEL ROJO / AFP

«Русский след»

Спустя несколько дней после побега Морабито сотрудники местного спецназа и Интерпола провели операцию в небольшой пиццерии Eatalian Style в элитном квартале уругвайской столицы. Как сообщали местные и итальянские СМИ, в результате штурма был задержан совладелец ресторана — россиянин Сергей Я. По версии силовиков, он помог Морабито сбежать и укрывал его.

Как выяснил RT, речь идёт о 59-летнем москвиче Сергее Яковлеве, который около пяти лет назад вместе с сыном-подростком и свояченицей перебрался в Уругвай, где получил вид на жительство.

Суд заключил Яковлева под стражу на 90 дней — на время следствия. Однако в суде Яковлев пояснил, что ему и его семье угрожали. Как рассказала журналистам адвокат россиянина Паола Витале, именно из-за угроз он и согласился помочь итальянскому наркобарону осуществить побег. Связаться с Паолой Витале RT не удалось.

По словам источника, знакомого с ходом расследования, Яковлев не скрывал от правоохранителей, что был знаком с Морабито ещё до ареста — итальянец часто приходил к нему вместе с семьёй в другой ресторан, который россиянин держал в 2017 году в городе Пунта-дель-Эсте. Как отмечает собеседник RT, Яковлев навещал наркобарона в тюрьме Монтевидео вместе с семьёй Морабито.

Это подтверждают и знакомые ресторатора.

«Однажды мы заезжали в пиццерию, и Сергей сказал, что собирается ехать в тюрьму к Морабито, — вспоминает в беседе с RT знакомая ресторатора Анна Бамбурова. — Он не скрывал, что знаком с ним, но говорил, что до ареста не знал, кто он на самом деле, поскольку тот жил под другой фамилией. Они несколько лет просто общались как знакомые, и Сергей считал, что как-то не по-человечки разорвать связи из-за того, что Морабито арестовали». 

  • Рейд полиции и Интерпола в ресторане Eatalian Slyle
  • © Montevideo Portal

Как поясняет источник RT, правоохранителям удалось установить, что после побега заключённые первым делом направились в ресторан к Яковлеву, и россиянин на своём автомобиле вывез преступников из Монтевидео в Минас.

Кроме того, благодаря записям с видеокамер следствие установило, что Морабито затем вернулся вместе с Яковлевым в Монтевидео — зашёл в пиццерию и «исчез».

Позже у следствия появилась версия, что Яковлев не только помог преступникам скрыться, но и держал ресторан в качестве ширмы для незаконного бизнеса, который вёл с Морабито.

Разоблачение от шефа

 

Эта версия активно обсуждалась в итальянской прессе. Так, бывший шеф-повар ресторана Паоло Моалли, который работал у Яковлева в 2017 году, рассказал журналистам, что руководство заведения не было заинтересовано в развитии бизнеса, но при этом платило сотрудникам баснословные зарплаты.

«Хотя я никогда не видел ничего такого, было очевидно, что в этой пиццерии происходит что-то странное, — вспоминал Моалли. — Они выбрасывали деньги, они не проявляли никакого интереса к месту. За первые четыре дня работы они дали мне $400. Я думал, что это аванс, который будет вычтен из зарплаты, но нет — зарплата была очень высокой по сравнению с тем, сколько получают шеф-повара в Уругвае. Там была печь Гримальди — лучшая духовка в мире, которая производится в Неаполе. Она стоит около $30 тыс.».

  • Печь из Неаполя в ресторане Яковлева
  • © Instagram

О русском боссе Сергее Яковлеве Моалли говорит, что на обычного владельца пиццерии он не походил.

«Каждый день он ходил с пачкой денег. Он всегда относился ко мне хорошо, водил меня в лучшие рестораны Уругвая. У меня никогда не было проблем. Но, находясь в тесном контакте с человеком, всегда понимаешь, если от него исходит что-то странное», — отметил повар.

Проработав два месяца, Моалли решил уволиться из странного ресторана.

«Порядочный, но авантюрный»

 

Однако другие сотрудники Яковлева и его знакомые утверждают, что он посвящал пиццерии много времени, но деньгами не сорил.

По словам Анны Бамбуровой, Яковлева едва ли можно было заподозрить в причастности к криминальному миру.

«Мы познакомились, когда он готовил пиццерию к открытию. У него всегда было особое отношение к ресторану. Он с огромной гордостью привёз из Италии уникальную печь, ингредиенты для приготовления пиццы и пасты, активно занимался дизайном и ремонтом помещения под ресторан. Сергей участвовал в работе над рецептурой, приглашал итальянских шефов, чтобы кухня была максимально аутентична. Он адекватный человек, общительный, открытый, всегда готовый помочь», — рассказала она RT.

В свою очередь, Игорь Моск, работавший в ресторане вплоть до того, как его штурмом взял спецназ, в беседе с RT отметил, что пиццерия вряд ли приносила серьёзный доход, однако Яковлев был вовлечён в дела заведения.

«Я в течение месяца работал в ресторане на кухне, — вспоминает Моск. — Сергей всё время посвящал пиццерии — по восемь часов находился в ресторане, сам готовил пиццу. В ресторан вкладывалось очень много времени и сил. Однако прибыли, на мой взгляд, он действительно много не приносил. По моим подсчётам — €5 тыс. в месяц, из которых надо вычесть провизию, зарплату и прочие расходы.

  • Сергей Яковлев принимает в своём ресторане известного уругвайского бизнесмена и публициста Альфредо Этчегарая
  • © Instagram
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По словам собеседника RT, Яковлев — «порядочный, но авантюрный человек».

«Возможно, его авантюризм и привёл к такому исходу, — говорит он. — Не думаю, что Сергей постоянно занимался чем-то незаконным, но вполне мог пойти на то, что ему сейчас вменяют. Но я всё равно был шокирован тем, что произошло», — добавил Моск.

Также нельзя сказать, что Яковлев вёл в Уругвае скрытный образ жизни, как подобает преступникам. Предприниматель активно обсуждал в соцсетях с земляками проблемы жизни в Латинской Америке, ходил на встречи с представителями русской диаспоры, постоянно приглашал русских в свой ресторан.

Сделка без доказательств

 

Так или иначе, по словам источника RT, доказать, что ресторан служил прикрытием для кокаинового бизнеса, прокуратура пока так и не смогла.

«У прокуратуры против Яковлева особых доказательств нет, хотя они и говорят, что какие-то доказательства ещё прорабатываются, — говорит собеседник. — Но с учётом того, что даже посещения Яковлевым в тюрьме Морабито не были зарегистрированы, хотя должны были, можно предположить, что едва ли они что-то найдут. Поэтому прокуратура готовится предложить Яковлеву сделку. Насколько я знаю, ему могут предложить признать вину в укрывательстве в обмен на минимальное наказание», — отметил собеседник.

В посольстве России в Уругвае RT рассказали, что следят за ходом следствия и оказывают необходимую помощь россиянину.

«Ему предъявили обвинение в укрывательстве преступника, — отметил в беседе с RT заведующий консульским отделом посольства Александр Белоусов. — Оказывается вся необходимая консульская помощь, каждую неделю его посещают консульские сотрудники. Условия содержания удовлетворительные».

В посольстве отмечают, что 90 дней ареста истекут в начале октября, после чего арест могут продлить, если следствие не будет завершено к этому моменту.

Цой и Кобзон

Вместе с Яковлевым после рейда в ресторане были задержаны его свояченица Ирина Цой, работавшая в Eatalian Style шеф-поваром, а также пекарь по имени Александр. После допросов правоохранители отпустили их.

Интересно, что, по некоторым данным, Ирина Цой может быть сестрой известной актрисы Анастасии Цой — бывшей невестки Иосифа Кобзона. Актриса отказалась отвечать на вопросы RT о возможной связи семьи с Сергеем Яковлевым. Связаться с Ириной Цой RT не удалось.

К совладельцам заведения — итальянцам Фабрицио Гравано и Луиджи Иавароне — у правоохранителей вопросов, судя по всему, не возникло.

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