Порядочный человек страны

Автор:

Цыганов Александр

Собственно, союз «или» тут неуместен. Да, сдал. И да – тем исполнил долг перед государством.

Хотя если кто-то становится свидетелем преступления – воровства, грабежа, насилия – разве обратиться в полицию является «сдачей» преступника? Вор должен сидеть в тюрьме, не так ли? И если он попадёт туда при помощи граждан, то таких граждан обычно благодарят, а то и награждают. От имени Родины и государства.

Суть дела

Напомним, по какому поводу проходит ныне в Москве судебный процесс по делу бывшего министра экономического развития Российской Федерации Алексея Улюкаева.

Итак, 14 ноября 2016 года Следственным комитетом при оперативной поддержке ФСБ России был задержан гражданин Улюкаев. Основания: подозрение в получении взятки в особо крупном размере – 2 миллиона долларов США. Взятка была затребована Улюкаевым за прекращение с его стороны противодействия выдаче положительного заключения Минэкономразвития на приобретение «Роснефтью» государственного пакета акций «Башнефти».

Из информации, которая становится теперь доступной общественности из зала суда, следует, что заявление на Улюкаева подали глава «Роснефти» Игорь Сечин и начальник службы безопасности этой компании Олег Феоктистов. В заявлении было прямо сказано, что Улюкаев требует вознаграждение в размере $2 млн за содействие в подготовке сделки по продаже «Башнефти». Иначе, указывалось в бумаге, Улюкаев грозил Сечину препятствовать деятельности его компании. «В случае реализации Улюкаевым угроз «Роснефть» будет нести финансовые потери, которые могут также оказать негативное воздействие на экономику РФ», – разъясняли заявители серьёзность улюкаевских поползновений.

Фото: www.globallookpress.com

В принципе, обоснованность таких подозрений подтверждали в ходе следствия и суда свидетели по делу. Так, советник Улюкаева Юлия Москвитина на предварительном следствии показала: в августе министр экономразвития заявил, что «Роснефть» не может участвовать в приватизации «Башнефти», и даже лично он вычеркнул в проекте постановления правительства ряд разрешительных положений. Эти показания подтвердила директор департамента корпоративного управления Минэкономразвития Оксана Тарасенко, которая рассказала, что Улюкаев вычеркнул «из доклада, подготовленного по поручению вице-премьера Аркадия Дворковича, фразу о том, что участие «Роснефти» в сделке стимулирует её конкурентность и поможет максимизировать консолидированный пакет акций «Башнефти».

При этом сам Улюкаев заявлял, что «Роснефть» не будет участвовать в приватизации «Башнефти»: «С моей точки зрения, «Роснефть» - не надлежащий покупатель для такого актива». А также: «Госкомпании не должны участвовать в приватизации». А уже 2 сентября в интервью РИА «Новости» внезапно изменил свою позицию: «С точки зрения закона о приватизации 174, там есть текстуальная норма о том, что в случае, если сделка делается в интересах развития фондового рынка, технологии и так далее, на нее не распространяется требование о том, что компания, которая имеет 25% и больше [государственного участия], не допускается. Формально, исходя из этого положения, а также из того, что формально напрямую она [«Роснефть»] не является государственной, а через «прослойку», то есть «Роснефтегаз», формально она является допущенной [к приватизации «Башнефти»]».

Нет, оно, конечно, закон как дышло… Но кто формулировал подобные законы в сфере экономики? Не сами ли гайдары-чубайсы-улюкаевы?

Что же произошло в промежутке?

«Золотой ключик» от портфеля, где деньги лежат

Что происходило в промежутке, точно пока неизвестно. Суд установит и тогда объявит. Но следствием этого и стало заявление Сечина и Феоктистова, поданное 26 октября 2016 года на имя директора ФСБ. Тогда и было решено провести дачу взятки под контролем, для чего все разговоры фиксировались на видео- и аудионосители, а купюры по 100 долларов, а также ручка чемодана и ключ от него были помечены специальным составом.

После чего 31 октября состоялся телефонный разговор, причём по линии правительственной связи АТС-1. Сечин в нём извинялся за задержку (надо полагать, между августом, когда договорились о взятке Улюкаеву, и октябрём, когда дело дошло до неё реально): «У меня там неисполненные поручения были, а готовность есть по итогам работы там на Гоа... Во-вторых, еще масса вопросов накопилась и по совету директоров, и по всему...». На что Улюкаев благодушно реагирует: «Ну так давай обсудим всё». Сечин приглашает его к себе в офис, где, дескать, «ну, покажет вообще». Улюкаев: «Да, с удовольствием посмотрю».

Два миллиона дармовых долларов, должно быть, приятное зрелище…

Далее всё просто. В офисе «Роснефти» Улюкаев взял сумку с деньгами (по другим показаниям, портфель), его водитель погрузил всё богатство в багажник машины, после чего машина министра была просто заблокирована на выезде, а затем на руках и Улюкаева, и его шофёра нашли «интенсивно люминесцирующие следы».

Теперь уже бывший министр экономического развития заявляет, что в отношении него была совершена провокация взятки, «организованная на основании ложного доноса главного исполнительного директора «Роснефти» Сечина и осуществлённая начальником службы безопасности Феоктистовым». «Данная провокация послужила необоснованным основанием для возбуждения в отношении меня уголовного дела», – защищался он на заседании суда.

В зале суда. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Но есть запись, на которой тот самый портфель с деньгами, фигурирующий в диалоге как «корзиночка», затребовал лично Улюкаев:

«Сечин: Леша, я тебя не задерживаю, знаю, что у тебя сложный график.

Улюкаев: Да, еще на курсы заскочу».

Далее внимание – снова Улюкаев: напоминает о собственно цели своего визита:

«Улюкаев: Корзиночку?

Сечин: Угу, спасибо. И корзиночку забери.

Улюкаев: Угу».

Ещё одна важная деталь: по опубликованному на официальном сайте МИА «Россия сегодня» заявлению источника в правоохранительных органах, «министр находился под наблюдением силовиков из ФСБ больше года… в разработке он был точно больше года».

При задержании Алексей Улюкаев пытался дозвониться до покровителей – представителей либерального крыла и эмиссаров наднациональных финансовых институций в России. Контакт явно был, поскольку через пару дней наблюдатели зафиксировали визит «генерального эмиссара» Анатолия Чубайса к президенту России Владимиру Путину. С отчётом о делах компании «Роснано», да. Вполне унылых делах, сильно убыточных, как указывают специалисты.

«Порядочный человек» Чубайса

В своей характеристике для суда Анатолий Чубайс назвал Алексея Улюкаева «порядочным человеком».

Не будем заострять внимание на отношении почти всей общественности России к Анатолию Чубайсу. Достаточно будет констатировать, что если оный назвал кого-то «порядочным человеком», то подавляющее большинство населения страны немедленно сделает вывод, что с качествами того персонажа всё обстоит именно наоборот.

Просто посмотрим на некоторые вехи и детали жизненного пути бывшего министра, а ныне фигуранта уголовного дела.

Родился 23 марта 1956 года в Москве, в семье аспиранта. Окончил экономический факультет МГУ в 1979 году и аспирантуру там же в 1982 году. Именно в те годы уже развернулась теневая карьера Егора Гайдара, Анатолия Чубайса и других «прогрессивных экономистов», связанных с Международным институтом прикладного системного анализа в столице Австрии Вене, где для них устраивались ежеквартальные семинары западными специалистами по экономике и управлению. Половина из которых, как свидетельствует ряд изучавших эту тему исследователей, были офицерами западных спецслужб.

И вот примерно в середине 1980-х годов Чубайс и Гайдар, озабоченные подбором будущих кадров в свою команду, приметили Улюкаева и позвали участвовать в их собраниях, в работе клубов «Перестройка» и «Демократическая перестройка». Очевидно, Улюкаев понравился, потому что уже в 1988 году становится консультантом, затем завотделом в редакции журнала «Коммунист», где тогда в одной из главных ролей подвизался Гайдар.

Дальнейшая карьера продвигалась также вместе с Гайдаром, в его «команде»: экономический советник правительства России после августовского путча, помощник первого зампреда правительства (да, Егора Гайдара), глава московской организации партии «Демократический выбор России», кандидат от партии «Союз правых сил»...

19.10.2001. Россия. Москва. На снимке: (слевла направо) заместитель председателя правительства, министр финансов РФ Алексей Кудрин, первый заместитель министра финансов РФ Алексей Улюкаев, заместитель министра финансов РФ Татьяна Голикова на заседании Госдумы. Фото: Владимир Мусаэльян/ТАСС

Ещё при жизни Гайдара, в 2000 году, был по протекции Чубайса продвинут на пост первого замминистра финансов – ещё одного гайдаровского соратника Алексея Кудрина. С 2004 по 2013 год – первый заместитель председателя Центрального банка. И далее – министр экономического развития России.

Словом, жизнь удалась. Недаром вошёл в когорту «гайдаро-чубайсовцев».

Впрочем, «недаром» тут можно писать и отдельно. Скажем, только заявленный доход Алексея Улюкаева за 2015 год достиг почти 60 миллионов рублей. Пять миллионов в месяц – неплохая зарплата для не имеющего бизнеса государственного служащего, не так ли? А если добавить, что в собственности семьи Улюкаева, согласно справке в открытой Википедии, находятся «17 земельных участков, 3 жилых дома, 3 квартиры и 3 легковых автомобиля», – то словосочетание «не даром» хочется написать и вовсе заглавными буквами.

Кроме того, хорошие доходы оказались и у членов его семьи, точнее, семей. Скажем, престарелые пенсионеры-родители стали в 2007 году владельцами пакета акций банка ВТБ. По глубоко случайному совпадению, там в это время работал в совете директоров их сынуля. А его собственный сын от первого брака Дмитрий работал в 2004-2006 годах директором офшорной компании Ronnieville Ltd. И вот ведь ещё какое одно совпадение! – после женитьбы вторым браком директором этой же компании становится новая жена Улюкаева. Поистине – высокие, высокие отношения!

Нет, тут нет иронии или издёвки. Алексей Улюкаев сына любит. Даже стихи – ну так, стишата – ему посвятил. С такими вот исполненными любви к родине строками:

Езжай, мой сын, езжай отсель

На шарике найдёшь теперь

Немало мест, где шаг вперёд

Необязательно пятьсот

Шагов назад, где, говорят,

Не всё всегда наоборот

Где не всегда конвойный взвод

На малых выгонят ребят

Где не всегда затычку в рот

Бывает - правду говорят

Бывает голова вверху

А ниже - ноги

Где в хлеб не сыпали труху

И не смеялись над убогим:

Ха-ха, хе-хе, хи-хи, ху-ху

О боги!

www.globallookpress.com

www.globallookpress.com

Вообще в поэзии Алексей Улюкаев склонен выкладывать свою настоящую подноготную:

Застенки, стеньки, разные емельки -

Кто на печи, кто в заячьем тулупе:

Страна большая, только глянешь мельком,

И в ступор.

Или:

Эх, dolce vita. Сладко, Витя? Что ж, Витёк

Смотри: родное пепелище

Отсюда попросту убёг

Любой кто не хотел быть нищим

Рванул отсюда со всех ног…

И, наконец, поистине гимн той самой чубайсовой «порядочности»:

Мчим с мужиками дергануть по банке.

Потом деньгу бы надо зашибить:

Стремимся в банк и матереем в банке.

Чины чинить, заборы городить,

Петлицу подставлять для ордена, медали…

И вдруг как по башке дубиной - хвать!

Да мы почти что всё прос*али!

Вот тут и начинаешь начинать.

Как Сечин «сдавал» Улюкаева. И почему

Игорь Сечин. www.globallookpress.com

Игорь Сечин. www.globallookpress.com

И снова: не будем указывать на очевидное: что уже за одну такую биографию большинство по-настоящему порядочных людей России призвали бы правоохранительные органы повнимательнее покопаться в его делах. Нет, понятно, что либеральные деятели, особенно в экономике, находятся под непонятно чьим, но очень действенным покровительством. Ни экономические провалы, ни разгромы целых отраслей, ни перевод государственных доходов в американские банки, а своих – в банки офшорные никогда им не оборачиваются реальным судом.

Да оно и понятно: ведь через них руку на горле российской экономики держат те самые наднациональные финансовые «банкстеры», которые и не дают резать свои щупальца в нашей стране.

За исключением одного: когда такое «щупальце» запуталось в реальном преступлении, и было прихвачено на «горячем». А затем и прижато спецслужбами, имеющими достаточную доказательную базу, чтобы даже перед Чубайсом глава государства мог лишь разводить руками. И в этом смысле «сдача» Игорем Сечиным Алексея Улюкаева приобретает куда как важное дополнительное измерение.

Свою позицию Игорь Сечин изложил просто и однозначно: «Находясь в должности министра, Улюкаев требовал незаконного вознаграждения, сам определил его размер, сам приехал за ним, сам его руками забрал, погрузили машину и сам уехал. В соответствии с Уголовным кодексом РФ – это преступление, то есть не о чем даже говорить». И это действительно так. В этом смысле Сечина можно – теоретически – упрекнуть в том, что он «настучал», «сдал своего». Ну, человека из своего слоя, слоя высших государственных элит. Во всяком случае, на это намекает либеральная общественность. Громко так намекает.

Но, во-первых, какой либерал и «чубайсоид» Улюкаев «свой» для государственника Сечина? Наоборот, в этой истории Сечин и Феоктистов показали себя как настоящие патриоты и солдаты Родины, не побрезговавшие ради её интересов лично заниматься разработкой Улюкаева. Ради интересов своей корпорации тоже, конечно. Но ведь и корпорация государственная, за что и зацепился Улюкаев ради взятки.

Во-вторых, как уже сказано, преступление есть преступление. Помочь пресечь его – вообще-то долг каждого порядочного гражданина. И Сечин в данном случае снова прав, что не побоялся лично мараться о такое дело.

В-третьих, и, может быть, в главных. Как заявили правоохранители, Улюкаева они вели больше года. Значит, соответствующие данные о нём имелись. Не хватало, скорее всего, именно того самого бесспорно преступного эпизода, на котором щупальце надмировых «хозяев человечества», запущенное в Россию, можно спокойно рубить. И это уже поднимает судьбу Улюкаева на уровень мощнейшего удара по пятым и шестым колоннам внутри нашего государства, вместе взятым. Это предупреждение не только, что «не воруйте, даже если вы из клана «неподсудных» либералов», но и что «не занимайтесь антигосударственной деятельностью, либералы».

Потому что за исключением немногих, по пальцам пересчитать, «идейных» в ваших рядах, руки у вас по плечи в государственном имуществе. Или (а часто и – И) во взятках. Так что вам – поучительный урок: государственнические элиты за вами наблюдают с хищным прищуром. И мечтают в очередной раз развести руками перед вашими нерусскими «крышами» и вздохнуть, сожалеючи: «Вор должен сидеть в тюрьме»…

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