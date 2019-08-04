Порядка 700 тысяч литров контрабандной нефти: Иран задержал ещё один иностранный танкер

Иранский Корпус Стражей Исламской революции (КСИР) задержал в Персидском заливе новый иностранный нефтяной танкер. Об этом в воскресенье, 4 августа, сообщило государственное телевидение Ирана.

Что произошло

Бойцы КСИР задержали ещё один иностранный танкер, перевозивший нефть через Персидский залив. Иранская сторона сообщает, что судно было задержано за контрабанду нефти "в определенную арабскую страну". Отмечается, что танкер перевозил 700 тысяч литров топлива. На борту были семь членов экипажа различных национальностей.

Второй за месяц

Это уже второе иностранное судно, задержанное Ираном за последнее время. Ранее 19 июля был задержан нефтяной танкер Stena Impero, плывший под британским флагом. Судно было отбуксировано в территориальные воды Ирана прежде, чем в дело успели вмешаться британские военные.

В качестве причины для задержания Stena Impero была названа "необходимость проведения расследования факта столкновения танкера с рыболовецким судном". Однако многие предполагают, что истинным мотивом была месть британцам за захват иранского танкера GRACE 1 у берегов Гибралтара, который произошел 4 июля.

Игра со спичками на бензоколонке

По мнению политологов и военных экспертов, США только и ищут повода для начала новой войны в Персидском заливе и постоянно нагнетают обстановку в регионе. За последние два месяца Вашингтон обвинил КСИР в атаке на танкеры Японии и Норвегии, затем было обвинение в уничтожении американского беспилотника, потом заявления о сбитых беспилотниках Ирана, а на днях британская газета The Guardian опубликовала расшифровку переговоров между иранскими и британскими военными во время задержания танкера Stena Impero.

"Я приказываю вам не вмешиваться в мою операцию. Танкер находится под моим контролем. Не подвергайте свою жизнь опасности", - сказал иранский командир командующему британского фрегата HMS Montrose.

Также сообщается, что британские военные зафиксировали, что за ними следят с помощью активированных систем наведения ракет. Эти ракеты были способны как вывести из строя британский фрегат, так и полностью его уничтожить.

Вместе с тем стоит отметить, что в отличие от Британии, которая задержала иранский нефтяной танкер по запросу США, основываясь на подозрениях и предположениях, Иран во всех инцидентах имел четкую и обоснованную позицию. Сбитый дрон США нарушил иранское воздушное пространство, а задержанный танкер Британии находился в территориальных водах Ирана.

"Решение Великобритании подорвать инициативу своего европейского партнера и придерживаться политики США показало уязвимость хрупкого единства Европы. Лондон согласился быть инструментом политики Трампа", - комментирует ситуацию военный аналитик Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

Реакция России

В Москве нагнетание ситуации вокруг Персидского залива вызывает сильное беспокойство. Как отметил президент России Владимир Путин, в Кремле внимательно следят за развитием ситуации.