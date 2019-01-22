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Порядка 70 тысяч полицейских будут охранять порядок в день выборов на Украине
22 января 2019, 20:54 • 35 • Украина
На Украине в день выборов президента, 31 марта 2019 года, планируется привлечь для охраны общественного порядка 70 тыс. полицейских. Об этом информирует пресс-служба МВД страны.
РИА Новости
«В Нацполиции доложили, что, исходя из количества избирательных участков, в день голосования на каждом из них будут следить за правопорядком по двое полицейских, необходимо привлечь до 70 тыс. личного состава», — указано в сообщении.
Также отмечается, что Нацполиция Украины в день выборов будет нуждаться в помощи со стороны Национальной гвардии, ГСЧС и Госпогранслужбы.
Ранее сообщалось, что Россия планирует направить наблюдателей на выборы президента Украины в рамках миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
ЦИК России направила в МИД кандидатуры наблюдателей.
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