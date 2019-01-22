Порядка 70 тысяч полицейских будут охранять порядок в день выборов на Украине

На Украине в день выборов президента, 31 марта 2019 года, планируется привлечь для охраны общественного порядка 70 тыс. полицейских. Об этом информирует пресс-служба МВД страны.

«В Нацполиции доложили, что, исходя из количества избирательных участков, в день голосования на каждом из них будут следить за правопорядком по двое полицейских, необходимо привлечь до 70 тыс. личного состава», — указано в сообщении.

Также отмечается, что Нацполиция Украины в день выборов будет нуждаться в помощи со стороны Национальной гвардии, ГСЧС и Госпогранслужбы.

Ранее сообщалось, что Россия планирует направить наблюдателей на выборы президента Украины в рамках миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

ЦИК России направила в МИД кандидатуры наблюдателей.