Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Последнее заплатим": Делягин рассказал, что надо сделать с теми, кто ...
ПАСЕ старается вернуть Россию в качестве финансового донора — эксперт
Путин и Абэ в двадцать пятый раз обсудили мирный договор и опять ни к чему не пр...
"Сломать систему" за 100 дней: Тимошенко стала кандидатом в президенты...
Главная / Украина

Порядка 70 тысяч полицейских будут охранять порядок в день выборов на Украине

22 января 2019, 20:54  •  35 • Украина
На Украине в день выборов президента, 31 марта 2019 года, планируется привлечь для охраны общественного порядка 70 тыс. полицейских. Об этом информирует пресс-служба МВД страны.
 
РИА Новости
 

«В Нацполиции доложили, что, исходя из количества избирательных участков, в день голосования на каждом из них будут следить за правопорядком по двое полицейских, необходимо привлечь до 70 тыс. личного состава», — указано в сообщении.

Также отмечается, что Нацполиция Украины в день выборов будет нуждаться в помощи со стороны Национальной гвардии, ГСЧС и Госпогранслужбы.

Ранее сообщалось, что Россия планирует направить наблюдателей на выборы президента Украины в рамках миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

ЦИК России направила в МИД кандидатуры наблюдателей.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...

35
Источник
Похожие новости
22 января 2019, 14:09
В ПАСЕ объяснили исключение Украины из комитета по снятию санкций
22 января 2019, 15:40
Порошенко пообещал улучшение жизни на Украине через три года
22 января 2019, 02:24
«Подтвердили заинтересованность»: как прошёл второй раунд переговоров по транзиту газа между Россией, Украиной и ЕС
Загрузка...
22 января 2019, 12:24
СК возбудил дело против сотрудника СБУ, ведущего следствие по Вышинскому
22 января 2019, 17:39
Посол Венгрии на Украине совершил первую поездку в Закарпатье
22 января 2019, 19:09
Филарет награждён звездой героя Украины
Загрузка...
Новости партнеров
 

 
Выбор дня
22 января 2019, 00:39
"Хотите островов? Мы готовы?" Японии могут предложить "нейтральный ста...
22 января 2019, 04:09
"Новое вымогательство и новый шантаж": Пушков прокомментировал транзитный с...
22 января 2019, 00:39
Юрий Пронько обратился к "умникам в правительстве" после выделения 47,5 руб...
22 января 2019, 06:09
Претендентами на Южный Сахалин и Курилы могут оказаться США и еще 47 стран - мнение э...
22 января 2019, 02:24
«Подтвердили заинтересованность»: как прошёл второй раунд переговоров по транзиту газ...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 января 2019, 16:39
Украинский политолог назвал повод для войны с Россией, и он безумен
19 января 2019, 00:09
"Да ладно?! Неужели буксуют?": Соцсети высмеяли разговор главы МИД Германии с Климкиным
18 января 2019, 19:09
Явка провалена, или подлинная история Елены Бойко
20 января 2019, 11:54
"Жить в ненависти могут только конченые извращенцы": Исаев об эмиграции Сердюкова и Васильевой
17 января 2019, 18:24
Почему мы не отдаем Украине Януковича, а Елену Бойко отдали?
18 января 2019, 12:24
Ракеты «Калибр» готовятся мстить Штатам за потери «Вагнера»
17 января 2019, 00:39
Бойко - в тюрьме, а Макаревич - в совете по культуре: Коротченко о высылке из России критиковавшей Киев журналистки
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.