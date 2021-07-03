Порядка 10 бочек с химикатами: "Белые каски" готовят новую провокацию в Сирии

Центр по примирению враждующих сторон в Сирии предупредил о готовящейся провокации с химикатами террористами совместно с "Белыми касками".

Замглавы Центра России по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить предупредил о готовящейся боевиками-исламистами в сирийском Идлибе провокации с использованием отравляющих химикатов.

Сведения о готовящейся провокации поступили в Центр, атака может быть произведена "в идлибской зоне деэскалации с использованием отравляющих веществ", передаёт ТАСС.

Известно, что псевдогуманитарная организация "Белые каски" помогла террористам доставить на грузовике около 10 бочек с отравляющими веществами в Харим.

По имеющимся сведениям, террористы намерены осуществить инсценировку химической атаки в южной части хребта Джебель-эз-Завие,

- рассказал контр-адмирал.

Провокация призвана обвинить сирийские правительственные силы "в применении отравляющих веществ против мирного населения", - добавил представитель Центра.