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Порядка 10 бочек с химикатами: "Белые каски" готовят новую провокацию в Сирии

03 июля 2021, 01:45  •  89 • Политика
Центр по примирению враждующих сторон в Сирии предупредил о готовящейся провокации с химикатами террористами совместно с "Белыми касками".
Замглавы Центра России по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить предупредил о готовящейся боевиками-исламистами в сирийском Идлибе провокации с использованием отравляющих химикатов.
Сведения о готовящейся провокации поступили в Центр, атака может быть произведена "в идлибской зоне деэскалации с использованием отравляющих веществ", передаёт ТАСС.
Известно, что псевдогуманитарная организация "Белые каски" помогла террористам доставить на грузовике около 10 бочек с отравляющими веществами в Харим.
По имеющимся сведениям, террористы намерены осуществить инсценировку химической атаки в южной части хребта Джебель-эз-Завие,
- рассказал контр-адмирал.
Провокация призвана обвинить сирийские правительственные силы "в применении отравляющих веществ против мирного населения", - добавил представитель Центра.

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