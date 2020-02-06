Поручено на руки: как регионы работают над реализацией послания

Предложения по усилению роли муниципалитетов в Москве будут сформулированы уже к концу февраля. Так столица отреагировала на послание президента Федеральному собранию. Другие регионы тоже предприняли конкретные действия по реализации пунктов послания. Так, в Мурманской области увеличили размер выплат классным руководителям и подняли зарплаты молодым педагогам. А в Крыму появятся программы по переобучению женщин, находящихся в декретном отпуске. Однако разрыв между поручениями центра и исполнителями на местах пока не позволяет гражданам оперативно ощутить результаты. Недовольство россиян обусловлено и слабой информационной работой — люди мало знают о процедурах и механизмах получения помощи от государства, сообщили «Известиям» в регионах.

Всё, что тебя касается

Предложения по изменению Конституции и последовавшая отставка правительства стали самыми запоминающимися событиями января. Однако главной и наиболее важной для граждан была именно первая часть обращения Владимира Путина, посвященная повышению их благосостояния.

Внимание, обращенное на решение проблем конкретного человека, стало главным и для регионов. Основная проблема заключается в том, что глава государства уже обозначил цели и задачи, но власти на местах не могут оперативно довести до людей все механизмы получения обещанных мер поддержки. Так, муниципалитеты жалуются: информационной кампании, объясняющей, что заявления на многие новые выплаты можно будет подать через МФЦ только с 1 июля, оказалось недостаточно.

На местах всё еще существует разрыв между центром и провинцией. Например, собеседники «Известий» в руководстве одного из муниципалитетов Орловской области считают, что жители глубинки пока не видят реальных результатов, поскольку до них не доведены сведения, позволяющие получать помощь.

— Люди, не вдаваясь в подробности, услышали то, что касается их кошелька, и сразу же ринулись за пособиями на детей до 7 лет. Но какие-либо официальные, конкретные или промежуточные указания на эту тему пока отсутствуют. Граждане не знают, что процедуры обсуждения запланированы до 1 июля, — рассказали источники.

Сложности в доведении мер поддержки до населения подтверждают и депутаты Госдумы — по их мнению, причиной этого является неправильное толкование федеральных законов на местах.

— Сотрудники неправильно трактуют законодательство, не знают специфику той или иной меры поддержки. Тогда приходится включаться нам: работать по конкретным случаям, работать с органами соцслужб и объяснять им, как должно было реализоваться то или иное поручение, — рассказала «Известиям» член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ольга Павлова.

Иногда возникает ситуация, когда деньги до регионов доходят несвоевременно, «приходится в ручном режиме ускорять перечисление федеральных средств», отметила она.

Усиление муниципалитетов является проблемой и столичного региона.

— Корпус муниципальных депутатов «Единой России» составляет 1318 человек. Очевидно, что их влияние необходимо усиливать. Ведь это тот уровень представительной власти, который ближе всего к жителям, только они знают обо всех проблемах и вопросах москвичей изнутри, они видят всю картину районов целиком. Однако сегодня есть факты, когда их обращения игнорируются, — рассказал «Известиям» секретарь городского регионального отделения партии Андрей Метельский.

Он также сообщил, что сейчас отделение собирает предложения по вопросу расширения полномочий муниципалитетов и собирается закончить эту работу до конца февраля.

Все пошли по планам

Для регионов руководством к действию стал социальный блок послания. Так, в Мурманской области принято решение увеличить классным руководителям региональную выплату — с 2,4 тыс. до 8 тыс. рублей.

— Мы подняли с 22 тыс. рублей до 35 тыс. рублей минимальную зарплату молодым педагогам в школе, чтобы у них была мотивация приходить. Также ввели выплату заслуженному учителю Российской Федерации, — сообщил «Известиям» глава Мурманской области Андрей Чибис.

Обеспечить выполнение поручений президента по итогам послания планируют и в Крыму, сообщила «Известиям» сенатор от республики Ольга Ковитиди.

— В рамках реализации нацпроекта «Демография» уже в этом году планируется переобучить и повысить квалификацию не менее 350 крымчанок, которые пребывают в декретном отпуске. Позднее эта цифра будет увеличена до 438, — рассказала она.

Для выполнения многих поручений нужно развивать экономику и привлекать инвестиции. На это обратили внимание в законодательной думе Хабаровского края. Как сообщила ее председатель Ирина Зикунова, в регионе уже создана рабочая группа, которая 27 января провела первое заседание.

— Задача, поставленная президентом, говорит об условиях софинансирования из федерального бюджета двух третей выпадающих доходов. Мы также будем работать в направлении стимулирования инвестиций, что касается формирования законодательной базы на уровне субъекта, — рассказала она «Известиям».

Она отметила, что формы социальной поддержки, включая стимулирование рождения вторых детей и организация горячего питания школьников, были реализованы на территории Хабаровского края по решению региональной исполнительной власти, а законодательный корпус будет контролировать и отмечать те проблемы, которые могут возникнуть на местах.

Внесение изменений в Социальный кодекс и другие законы, от которых зависит благополучие семей и социально незащищенных граждан, планируют и в Ленинградской области. Об этом «Известиям» сообщил председатель Заксобрания Ленинградской области Сергей Бебенин. По его словам, предложения по реализации послания будут сформулированы в ближайшее время.