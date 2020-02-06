Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Долг зарплатой красен: на контроль коллекторов уйдет миллиард в год
Бужанский гоняет Рябошапку
"Не только вопросы энергетики": Названа главная тема предстоящей встре...
"Чиновникам - отрубить руки, застройщиков - высечь": И. о. главы Калуг...
Главная / Политика

Поручено на руки: как регионы работают над реализацией послания

06 февраля 2020, 04:54  •  57 • Политика
Предложения по усилению роли муниципалитетов в Москве будут сформулированы уже к концу февраля. Так столица отреагировала на послание президента Федеральному собранию. Другие регионы тоже предприняли конкретные действия по реализации пунктов послания. Так, в Мурманской области увеличили размер выплат классным руководителям и подняли зарплаты молодым педагогам. А в Крыму появятся программы по переобучению женщин, находящихся в декретном отпуске. Однако разрыв между поручениями центра и исполнителями на местах пока не позволяет гражданам оперативно ощутить результаты. Недовольство россиян обусловлено и слабой информационной работой — люди мало знают о процедурах и механизмах получения помощи от государства, сообщили «Известиям» в регионах.

Всё, что тебя касается

Предложения по изменению Конституции и последовавшая отставка правительства стали самыми запоминающимися событиями января. Однако главной и наиболее важной для граждан была именно первая часть обращения Владимира Путина, посвященная повышению их благосостояния.
Внимание, обращенное на решение проблем конкретного человека, стало главным и для регионов. Основная проблема заключается в том, что глава государства уже обозначил цели и задачи, но власти на местах не могут оперативно довести до людей все механизмы получения обещанных мер поддержки. Так, муниципалитеты жалуются: информационной кампании, объясняющей, что заявления на многие новые выплаты можно будет подать через МФЦ только с 1 июля, оказалось недостаточно.
На местах всё еще существует разрыв между центром и провинцией. Например, собеседники «Известий» в руководстве одного из муниципалитетов Орловской области считают, что жители глубинки пока не видят реальных результатов, поскольку до них не доведены сведения, позволяющие получать помощь.
— Люди, не вдаваясь в подробности, услышали то, что касается их кошелька, и сразу же ринулись за пособиями на детей до 7 лет. Но какие-либо официальные, конкретные или промежуточные указания на эту тему пока отсутствуют. Граждане не знают, что процедуры обсуждения запланированы до 1 июля, — рассказали источники.
Сложности в доведении мер поддержки до населения подтверждают и депутаты Госдумы — по их мнению, причиной этого является неправильное толкование федеральных законов на местах.
— Сотрудники неправильно трактуют законодательство, не знают специфику той или иной меры поддержки. Тогда приходится включаться нам: работать по конкретным случаям, работать с органами соцслужб и объяснять им, как должно было реализоваться то или иное поручение, — рассказала «Известиям» член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ольга Павлова.
Иногда возникает ситуация, когда деньги до регионов доходят несвоевременно, «приходится в ручном режиме ускорять перечисление федеральных средств», отметила она.
Усиление муниципалитетов является проблемой и столичного региона.
— Корпус муниципальных депутатов «Единой России» составляет 1318 человек. Очевидно, что их влияние необходимо усиливать. Ведь это тот уровень представительной власти, который ближе всего к жителям, только они знают обо всех проблемах и вопросах москвичей изнутри, они видят всю картину районов целиком. Однако сегодня есть факты, когда их обращения игнорируются, — рассказал «Известиям» секретарь городского регионального отделения партии Андрей Метельский.
Он также сообщил, что сейчас отделение собирает предложения по вопросу расширения полномочий муниципалитетов и собирается закончить эту работу до конца февраля.

Все пошли по планам

Для регионов руководством к действию стал социальный блок послания. Так, в Мурманской области принято решение увеличить классным руководителям региональную выплату — с 2,4 тыс. до 8 тыс. рублей.
— Мы подняли с 22 тыс. рублей до 35 тыс. рублей минимальную зарплату молодым педагогам в школе, чтобы у них была мотивация приходить. Также ввели выплату заслуженному учителю Российской Федерации, — сообщил «Известиям» глава Мурманской области Андрей Чибис.
Обеспечить выполнение поручений президента по итогам послания планируют и в Крыму, сообщила «Известиям» сенатор от республики Ольга Ковитиди.
— В рамках реализации нацпроекта «Демография» уже в этом году планируется переобучить и повысить квалификацию не менее 350 крымчанок, которые пребывают в декретном отпуске. Позднее эта цифра будет увеличена до 438, — рассказала она.
Для выполнения многих поручений нужно развивать экономику и привлекать инвестиции. На это обратили внимание в законодательной думе Хабаровского края. Как сообщила ее председатель Ирина Зикунова, в регионе уже создана рабочая группа, которая 27 января провела первое заседание.
— Задача, поставленная президентом, говорит об условиях софинансирования из федерального бюджета двух третей выпадающих доходов. Мы также будем работать в направлении стимулирования инвестиций, что касается формирования законодательной базы на уровне субъекта, — рассказала она «Известиям».
Она отметила, что формы социальной поддержки, включая стимулирование рождения вторых детей и организация горячего питания школьников, были реализованы на территории Хабаровского края по решению региональной исполнительной власти, а законодательный корпус будет контролировать и отмечать те проблемы, которые могут возникнуть на местах.
Внесение изменений в Социальный кодекс и другие законы, от которых зависит благополучие семей и социально незащищенных граждан, планируют и в Ленинградской области. Об этом «Известиям» сообщил председатель Заксобрания Ленинградской области Сергей Бебенин. По его словам, предложения по реализации послания будут сформулированы в ближайшее время.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



57
Источник
Похожие новости
05 февраля 2020, 22:24
"Чиновникам - отрубить руки, застройщиков - высечь": И. о. главы Калуги о том, как вернуть доверие граждан
05 февраля 2020, 06:09
В ЛДПР назвали фейком переписку Жириновского с депутатом Верховной рады
05 февраля 2020, 20:24
Россия предлагает США нормализовать выдачу виз официальным лицам
06 февраля 2020, 01:39
"Это залог доверия со стороны граждан": Путин поставил перед чиновниками беспрецедентную задачу
05 февраля 2020, 09:24
Неудобный партнёр по Сирии: Эрдоган пытается давить на Россию через Украину?
05 февраля 2020, 15:54
Моляков получил думский мандат врио главы Чувашии
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 февраля 2020, 06:09
Дайджест СМИ: Как Эрдоган предал Путина, почему Россия встала на защиту Крыма
30 января 2020, 10:24
"Потеряли тысячи рабочих мест и миллиарды"? На Украине грозят уголовкой чиновникам, "оставившим" российское электричество
01 февраля 2020, 07:54
"Издеваются": Ополченцы "затролили" украинские СМИ, вывесив на своих позициях флаг Незалежной
02 февраля 2020, 18:12
Киев придумал новую страну: какую инсценировку задумал Зеленский?
01 февраля 2020, 16:12
Арест гарантирован! Эксперт описал КАТАСТРОФИЧЕСКИЕ последствия для Украины
31 января 2020, 09:09
Игорь Панарин: Мировая политика Зачистка убийц Сулеймани продолжается
02 февраля 2020, 06:39
Нефть и отмена санкций в обмен на сотрудничество с НАТО? О чём говорили Лукашенко и глава Госдепа США
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.