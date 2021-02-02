Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
От Навального отрёкся ещё один сторонник. И раскрыл реальное отношение блогера к...
"Что, сломался рай земной?": Русские высмеяли крик души эмигранта в Ка...
"Лучше не говори": В деле травли Слепакова возник Галкин
Интимное убежище "навальнистов" раскрыл ОМОН: "Дальше запись прер...
Главная / Политика

Поручения президента по защите прав человека оценили члены СПЧ

02 февраля 2021, 16:45  •  54 • Политика
Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Экспертам, юристам и общественникам предстоит большая работа вместе с правительством и ответственными ведомствами
Президент РФ Владимир Путин внимательно отнесся к вопросам, которые подняли правозащитники на заседании Совета по правам человека 10 декабря. Итогом стал целый перечень поручений главы государства по обеспечению прав граждан, регулированию деятельности интернет-компаний и СМИ и другим вопросам. При их выполнении потребуются экспертные обсуждения и большая совместная работа специалистов и правозащитников, отметил глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.
"Сами по себе такие обсуждения помогают усиливать гарантии прав человека в России",
– подчеркнул Фадеев. При этом есть вопросы, где без всесторонней проработки не обойтись. К примеру, целесообразность создания в России суда по правам человека. На этот счет существуют разные точки зрения, пояснил глава СПЧ. По поручению президента, предстоит определить, может ли такой суд быть вписан в российскую судебную систему и как это усилит гарантии обеспечения прав человека в РФ.
Важная работа с подачи президента предстоит и по вопросу реализации прав и свобод человека в цифровом пространстве. Как отметил на пресс-конференции 2 февраля специалист в области искусственного интеллекта, член СПЧ Игорь Ашманов, цифровизация сегодня идет быстрыми темпами, опережая законодательство. Более того, многие крупные IT-компаний базируются за рубежом и игнорируют российские правовые нормы.
"Наши законы либо не исполняются операторами цифрового пространства, либо не охватывают все существующие сейчас процессы, а регулятор не может в полной мере за ними следить",
– указал Ашманов. По его мнению, исправить ситуацию может появление в России представительств иностранных цифровых платформ, которым придется отвечать за свои действия в РФ: безнаказанно призывать детей на митинги они уж точно не смогут.
Поручения президента касаются и повышения цифровой грамотности россиян. Незаконное использование личных данных, слежка в Интернете без судебного основания – все это необходимо жестко пресекать.
"К сентябрю появится концепция цифрового кодекса. С моей точки зрения, там должен содержаться постулат, что цифровое пространство России – это место, где действует ее юрисдикция, оно защищено ее законами",
– высказался Ашманов.
Кроме того, по поручению президента должны быть разработаны меры по защите прав журналистов. В первую очередь, это касается регионов, где зачастую свободно работают только несколько крупных СМИ, одобренных местными властями, а небольшим изданиям доступ к информации ограничивается. Это явное нарушение прав журналистов, которое необходимо законодательно устранять, подчеркнул главный редактор газеты "Московский комсомолец", член СПЧ Павел Гусев.
"То, что президент поручил реагировать, – очень важный момент. Надеемся, что получится документ, который поможет журналистам",
– сказал Гусев. Ранее он отметил, что только за прошедший год было зафиксировано более сотни нарушений прав сотрудников СМИ.
По поручению президента специалисты изучат и возможность введения административной преюдиции по статье 280 УК РФ. Как отметила правозащитник Ева Меркачева, сейчас за репосты в социальных сетях грозит уголовное наказание, которое вполне можно заменить на административное.
Перечень поручений президента РФ по вопросам защиты прав граждан был опубликован 1 февраля 2021 года.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



54
Источник
Похожие новости
02 февраля 2021, 11:15
Греки разволновались из-за отказа президента России приехать в Афины
02 февраля 2021, 13:05
В Белоруссии оппозиционер поджег танк
02 февраля 2021, 11:15
На Украине испугались речи Путина на форуме в Давосе
02 февраля 2021, 14:55
Отчитала как мальчишку: посол США объяснила Зеленскому правила вступления в НАТО
02 февраля 2021, 13:05
Стрелков объяснил свое недоверие Ельцину
02 февраля 2021, 14:55
"Северный поток-2" сохранит поддержку Франции – эксперт
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 января 2021, 02:10
Латвия распродаёт рельсы – железная дорога без российских грузов не нужна
30 января 2021, 00:45
Россия на грани катастрофы. Есть три сценария развития ситуации
28 января 2021, 23:05
Не отберём, так купим: Венгрия сделала Киеву выгодное предложение по Закарпатью
31 января 2021, 05:10
"Что, сломался рай земной?": Русские высмеяли крик души эмигранта в Канаде и позвали к себе
30 января 2021, 00:45
Собчак поразилась своей догадке о "дворце Путина": "Ааааааа"
01 февраля 2021, 17:50
Зеленский заявил о борьбе за Крым до последнего украинца
27 января 2021, 10:25
"А Володька...": Лучшим ответом G7 стала легендарная шутка в КВН о Путине
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.