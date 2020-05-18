Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Чехия снесла памятник Коневу, но взбесилась из-за челябинских вандалов
"Мы должны воевать с Россией?": Польский актёр пофамильно назвал истин...
По детям ВСУ бьют специально: Экс-атошник сделал сенсационное признание в прямом...
Четыре документа, подставившие Украину в деле MH17: О чём молчат следователи, но...
Главная / В России

«Поручения должны быть выполнены»: Путин проведёт совещание по вопросу о выплатах медикам

18 мая 2020, 19:50  •  56 • В России
Владимир Путин 19 мая проведёт совещание по вопросу о стимулирующих выплатах медицинским работникам. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он подчеркнул, что к тому моменту все соответствующие поручения президента должны быть выполнены. Ранее Путин раскритиковал задержки с выплатой надбавок и отметил, что только после этого «работа закипела». Как сообщили в СК, более чем в 19 российских регионах проходят проверки по факту нарушения распоряжения о выплатах медикам, работающим с больными COVID-19.
 
РИА Новости © Алексей Никольский
 

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе совещания по вопросу о стимулирующих выплатах работникам медицинских организаций, оказывающих помощь больным с новой коронавирусной инфекцией, заявил о недопустимости задержек выплат медикам, отметив, что все замечания должны быть устранены до совещания, которое 19 мая проведёт президент России Владимир Путин.

«Все поручения президента должны быть выполнены, а его замечания должны быть устранены до завтрашнего дня, когда Владимир Владимирович будет проводить с нами совещание по этому вопросу», — сказал Мишустин.

Премьер-министр призвал руководителей медицинских учреждений лично проконтролировать, когда и какие суммы получают сотрудники. Он отметил, что решения правительства в регионах стали трактовать по-своему: «Где-то при начислении доплат стали считать смены, где-то — часы, а где-то — минуты».

«Такие действия прямо противоречат сути обращений и поручений президента», — подчеркул Мишустин.

По его словам, правительство уточнило порядок расчёта выплат медицинским работникам.

«Теперь они должны рассчитываться, исходя из самого факта работы с больными коронавирусом, вне зависимости от того, сколько часов или смен на это затрачено. Фактор времени при расчёте этих доплат учитываться не будет», — отметил Мишустин.

Он также напомнил о необходимости немедленно реагировать на обращения медиков по поводу стимулирующих выплат.

Ранее в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса Мишустин попросил Татьяну Голикову взять этот вопрос под личный контроль. 

В российских регионах проходят проверки по фактам нарушений выплат медикам, работающим с больными COVID-19, сообщили в СК.

Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил правоохранительным органам оперативно реагировать на сообщения СМИ и обращения медработников о подобных случаях.

«Сегодня в СМИ появилась информация о том, что 17 сотрудников скорой помощи в городе Дивногорске Красноярского края обратились к депутату местного городского совета... в связи с тем, что им не выплачивают обещанные надбавки за работу с пациентами, заболевшими коронавирусной инфекцией, а также не обеспечивают средствами индивидуальной защиты», — сказано в сообщении СК.

Главным следственным управлением СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия была незамедлительно организована проверка по данному факту. Председатель СК РФ поручил руководству регионального следственного органа провести расследование и установить причины, по которым были нарушены права медицинских работников.

В связи с подобными сообщениями уже проводятся проверки в Кабардино-Балкарской, Карачаево-Черкесской республиках, Республике Северная Осетия — Алания и Республике Саха (Якутия), Мурманской, Новосибирской, Рязанской, Иркутской, Владимирской, Кемеровской, Орловской, Новгородской, Вологодской, Нижегородской, Архангельской, Смоленской, Белгородской областях, Краснодарском, Пермском краях и других регионах, отмечается на сайте ведомства.

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин потребовал предоставлять надбавки в полном объёме за сам факт работы, а не за отработанные часы. Путин отметил, что деньги получили менее половины медработников, хотя средства в регионы уже поступили. Как позднее отметил Путин, «работа закипела» только после его критики.

Согласно поручениям президента, для врачей доплата составляет 80 тыс. рублей в месяц, для фельдшеров и медсестер — 50 тыс. рублей, для младшего медперсонала — 25 тыс. рублей в месяц. Врачи скорой помощи получают выплату в размере 50 тыс. рублей в месяц, фельдшеры, медсёстры и водители машин — 25 тыс. рублей.

Тем временем  глава Роспотребнадзора Анна Попова в программе «Москва. Кремль, Путин» заявила, что рост распространения коронавирусной инфекции в России остановлен.

По данным оперативного штаба, по состоянию на 18 мая по всей России выздоровели уже 70 209 человек. За минувшие сутки выявлено 8926 новых инфицированных, за предыдущие — 9709. Количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в России составляет 290 678 во всех 85 регионах.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



56
Источник
Похожие новости
18 мая 2020, 14:20
США в панике — русские создали «Морского монстра»
18 мая 2020, 00:50
«День ко дню прироста практически нет»: глава Роспотребнадзора рассказала о ситуации с распространением COVID-19
18 мая 2020, 00:20
Зеленский ввел санкции против Эрмитажа и МГУ
18 мая 2020, 11:20
Политолог: Почему слова президента о России как отдельной цивилизации стали сейчас еще более уместными
18 мая 2020, 15:20
Глава ВЦИОМ Валерий Фёдоров в прямом эфире Радио "Комсомольская правда" - об изменениях в настроении россиян
18 мая 2020, 08:50
«С моржами сложнее, чем с акулами»: как мировой рекордсмен по фридайвингу Алексей Молчанов продолжает дело матери
Новости партнеров
 
Выбор дня
18 мая 2020, 01:50
«Проблем не создало»: почему Варшава и Москва не стали перезаключать контракт на тран...
18 мая 2020, 05:55
Госпереворот со ставкой на Медведева: Бунт олигархов в январе сломал Путин, уверен Ав...
18 мая 2020, 07:50
«Наполовину жив»: бизнес лондонского спонсора Навального — Евгения Чичваркина — оказа...
18 мая 2020, 09:55
"Не нравится? Удавитесь!" Доктор Мясников защитил флаг России и Путина. Шев...
18 мая 2020, 08:55
"Не читали, что подписали". Что украинцы говорят о евроинтеграции сейчас
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 мая 2020, 09:55
Продали, а предупредить забыли? Сбербанк дал ответ Украине о продаже акций
15 мая 2020, 01:55
Неожиданный подарок отцу на день рождения раскрыл семейный скелет в шкафу
13 мая 2020, 01:55
Евросоюз застыл перед перспективой разделиться на две-три части
14 мая 2020, 00:55
США метили в Кадырова, но промахнулись. Теперь страшно должно быть всему Западу
14 мая 2020, 14:55
"Фсё-е-е... Это конец": Русские в магазинах Риги произвели фурор
13 мая 2020, 01:50
«96% населения мира зависит от тех, кого выбрали 4% людей, живущих в США»: Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON
12 мая 2020, 08:55
Германия взбунтовалась против ЕС: Причину "скандала в европейском семействе" назвал Мартынов
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.