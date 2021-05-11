Поручением Путина займутся немедленно: Росгвардия готовит проект по правилам оборота оружия

Правила оборота оружия планируется ужесточить. Росгвардия готовит свои предложения по данному вопросу. Уже завтра рабочая группа по контролю за оборотом оружия Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции собирается рассмотреть соответствующий законопроект.

После трагедии в Казани президент России Владимир Путин дал команду срочно проработать ужесточение правил оборота гражданского оружия в стране. Рассмотрение соответствующего законопроекта начнётся уже завтра.

Отдельное поручение было дано главе Росгвардии Виктору Золотову. Ему поручено проработать новое положение о видах оружия, которое может быть в гражданском обороте, с учётом вида стрелкового оружия, которое использовал убийца в Казани.

Сообщается, что также одной из мер может стать повышение возраста, начиная с которого граждане России могут получить право на владение оружием и его хранение. Возможное исключение будет сделано только для тех, кто отслужил в вооружённых силах.

Уже завтра рабочая группа по контролю за оборотом оружия комитета Госдумы по безопасности собирается рассмотреть соответствующий законопроект,

- сообщает RG.RU.

Отмечается, что соответствующие инициативы озвучивались в России уже не один раз. Однако всякий раз вокруг данных предложений возникала масса споров, поэтому ни одна из инициатив так и не была реализована.