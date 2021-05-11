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Поручением Путина займутся немедленно: Росгвардия готовит проект по правилам оборота оружия
11 мая 2021, 21:30 • 69 • Политика
Правила оборота оружия планируется ужесточить. Росгвардия готовит свои предложения по данному вопросу. Уже завтра рабочая группа по контролю за оборотом оружия Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции собирается рассмотреть соответствующий законопроект.
После трагедии в Казани президент России Владимир Путин дал команду срочно проработать ужесточение правил оборота гражданского оружия в стране. Рассмотрение соответствующего законопроекта начнётся уже завтра.
Отдельное поручение было дано главе Росгвардии Виктору Золотову. Ему поручено проработать новое положение о видах оружия, которое может быть в гражданском обороте, с учётом вида стрелкового оружия, которое использовал убийца в Казани.
Сообщается, что также одной из мер может стать повышение возраста, начиная с которого граждане России могут получить право на владение оружием и его хранение. Возможное исключение будет сделано только для тех, кто отслужил в вооружённых силах.
- сообщает RG.RU.
Отмечается, что соответствующие инициативы озвучивались в России уже не один раз. Однако всякий раз вокруг данных предложений возникала масса споров, поэтому ни одна из инициатив так и не была реализована.
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