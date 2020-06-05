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Портянки или носки: многолетний спор о том, что лучше для солдатских ног

05 июня 2020, 12:55  •  58 • Война

В настоящее время в Вооруженных силах России солдатские портянки вместе с отшагавшими свое кирзовыми сапогами перешли в разряд забытой архаики, но многолетние споры о том, что практичнее, гигиеничнее и вообще лучше для повседневного ношения рядовым и сержантским личным составом, что лучше для солдатской ноги, не утихают по сей день. Так кто же прав?



Солдатская портянка – один из непременных атрибутов Советской Армии. В силу этого у огромного количества мужской части населения нашей страны упоминания о них вызывают ностальгические воспоминания о незабываемых двух годах молодости. Впрочем, для кого-то они стоят в ряду позорных символов замшелого «совка», достойных разве что осмеяния и всяческого порицания. Что характерно, персонажи эти, как правило, являются представителями так называемой «интеллигенции» и в армии не служили ни дня...

Те, кто утверждает, что от портянок необходимо было отказаться хотя бы ради следования передовому опыту цивилизованного Запада, забывают о том, что этот предмет солдатской обмундировки в нашу армию как раз оттуда и пришел. Проводя военную реформу, Петр І позаимствовал портянки у весьма уважаемых им голландцев. При этом, что весьма парадоксально, кусок ткани, обернутый вокруг ноги, в сочетании с традиционными лаптями был на Руси самым что ни на есть исконным атрибутом, о чем говорит уже само название, имеющее происхождение от русского «портно», «порты», то есть слова, обозначавшего отрезанный кусок холста или одежду из него.

Впрочем, в армии Российской империи портянки несколько раз подвергались изгнанию из солдатских казарм. Происходило это в те периоды, когда отечественных воинов некоторые преклонявшиеся перед Пруссией государи пытались обмундировать на тамошний манер. К узким сапогам и лаковым туфлям портянки, понятно, шли как к корове седло. Однако ж в такой обуви можно было исключительно маршировать на столичных плац-парадах, а никак не шагать по пыльным дорогам долгих маршей и по рельефу полей сражений. К началу Отечественной войны 1812 года русской армии вернули сапоги, и, соответственно портянки. Об этом свидетельствует хотя бы появление во французском языке выражения chaussette russe – «русский чулок», которым обозначались, как достоверно доказано, никакие не галантерейные изделия, а как раз солдатские портянки.

Именно их здорово не хватало наполеоновским «завоевателям», драпавшим из России суровой русской зимой и тысячами погибавших, в том числе от холода. Та же история произошла столетие с лишним спустя и с попытавшимися повторить дурную затею Бонапарта с покорением России гитлеровцами. Запертая под Сталинградом немецкая группировка буквально умоляла прислать как можно больше ткани для изготовления портянок! Впрочем, нельзя не упомянуть о том, что во время Великой Отечественной войны в вермахте, помимо носков, использовались и портянки, известные под названием Fußlappen и отличавшиеся от наших разве что квадратной, а не прямоугольной формой. И, кстати, предпочитали их ветераны, начавшие свой боевой путь еще в Первую мировую. Другие наши противники, финны, от портянок в армии отказались только в 90-х годах прошлого столетия.

Но что же все-таки лучше: носки или портянки? Прежде чем начинать превратившееся уже в классику перечисление бесспорных и несомненных достоинств последних, следует отметить важнейшую деталь: все зависит от того, кем и в каких обстоятельствах этот аксессуар используется. Да, «классическая» портянка, представляющая из себя самый обычный кусок ткани (хлопчатобумажной либо в зимнем варианте фланелевой или байковой) размерами в 35-50 на 75-90 см преимуществ имеет массу. Она теплее, лучше защищает ногу в грубой и даже великоватой обуви от стирания и намозоливания кожи при длительном движении. Она гигроскопичнее (лучше впитывает пот). А в случае промокания запросто может быть перемотана сухой стороной.

Портянка лучше и дольше носится, проще проветривается и стирается. В конце концов, портянок, в отличие от носков, можно нарезать из любой мало-мальски подходящей ткани – на какое-то время сгодится. И вот тут, на самом пафосном месте нашей «оды портянке», самое время перейти к неизбежному «но»... Все сказанное выше справедливо в том случае, если портянка имеет нормальное качество (не заношена и затерта до предела) и, самое главное, находится при наматывании в умелых и ловких руках.



В противном случае жди беды. Жутко, до крови сбитые неправильно намотанными портянками ступни бойцов видел каждый, кто служил в армии. Хорошо, если не свои собственные... Портянки были хороши для РККА, громадную часть личного состава которой составляли уроженцы сельской местности или небольших поселков, обученные правильно наматывать их с детских лет. На худой конец, в любой роте имелся опытный старшина, быстренько вдалбливавший эту премудрость (не такую уж и простую) даже в головы городских «белоручек», впервые надевших кирзачи в армейских рядах. В современной, становящейся все более профессиональной российской армии, другие и старшины, и обувь, и условия службы. В современных солдатских ботинках, по сложности и удобству приближающихся к хорошей спортивной обуви, портянка вряд ли уместна.

Она вместе с кирзовыми сапогами – примета войны тотальной, в процессе которой под ружье становятся миллионы и на первое место выходят дешевизна и практичность солдатского снаряжения, а не их удобство и «навороченность». И вот еще что. Мы живем в сложном мире, так что каждому молодому человеку я рекомендовал бы взять пару уроков наматывания портянок у представителей старших поколений, еще помнящих, как это делается. На всякий случай.
Александр Харалужный

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