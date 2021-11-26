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Португалии грозит энергетическая бедность: Эксперт о полном отказе страны от угля

26 ноября 2021, 01:10  •  32 • Политика
Португалия обрекла себя на энергетическую бедность, полностью отказавшись от угля, считает эксперт по энергобезопасности. "Если они будут голосовать за зелёные партии, как в Германии, то все риски энергетической бедности скажутся в большей степени", - предупредил он.
После закрытия последней угольной электростанции Португалии грозит полная энергетическая бедность. Такое мнение выразил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.
Он указал, что по меркам Европейского союза Португалия является относительно небогатой страной. При этом в стране довольно высокие цены на газ и электричество. Это означает, что Португалия является страной, в которой существует энергетическая бедность.
Эксперт добавил, что страна грозит стать примером того, как делать не надо. Остальные государства ЕС могут взглянут на ситуацию в Португалии и задуматься, а правильным ли путём идёт вся Европа. Что же до будущего самой Португалии, то всё зависит от её жителей.
Если они будут голосовать за зелёные партии, как в Германии, то все риски энергетической бедности скажутся в большей степени,
- сказал Станислав Митрахович в беседе с Nation News.
Эксперт добавил, что если это устраивает европейских избирателей, то пусть живут в таком формате. Однако он, на месте португальцев, сильно бы призадумался, так как уже имел опыт жизни в неотапливаемом португальском доме, и в этом опыте было мало приятного.

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