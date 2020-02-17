|
Портрет в лифте: Навального надо было вызволять из мусорки, но мы не стали
17 февраля 2020, 00:54 • 15 • Политика
Социальный эксперимент "Портрет в лифте" с Алексеем Навальным получился наглядным. Мнения собраны, в финале Навального надо было вызволять из мусорки, но мы не стали.
Говорят, лифт - лучшее место, где можно узнать всё о реальном мнении народа касаемо политической деятельности того или иного субъекта. Ну, или не политической. Новый вид социального эксперимента открыли для себя ютуб-блогеры.
Итак, исходные данные - элементарные. Повесь в лифт портрет для фокус-группы, установи камеру (а может, она уже есть в лифте) и начинай собирать информацию. Царьград решил позаимствовать опыт блогеров и запустил свой лифтовый опрос. Итак, узнаем, что думают жители дома на окраине Москвы об Алексее Навальном.
Череда мнений - в видео. Здесь и удивление, и нецензурная лексика, и одно селфи. Но... гамму чувств прервала мама с ребёнком. Навального отодрали от стены и отправили в мусорный контейнер. Возможно, Навального надо было бы вызволить из мусорки, но мы не стали. Зато социальный эксперимент удался в полной мере.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
15
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
13 февраля 2020, 05:54
|
13 февраля 2020, 05:24
|
15 февраля 2020, 06:39
|
15 февраля 2020, 00:09
|
10 февраля 2020, 12:39
|
11 февраля 2020, 14:54
|
15 февраля 2020, 03:24