Портрет в лифте: Навального надо было вызволять из мусорки, но мы не стали

Говорят, лифт - лучшее место, где можно узнать всё о реальном мнении народа касаемо политической деятельности того или иного субъекта. Ну, или не политической. Новый вид социального эксперимента открыли для себя ютуб-блогеры.

Итак, исходные данные - элементарные. Повесь в лифт портрет для фокус-группы, установи камеру (а может, она уже есть в лифте) и начинай собирать информацию. Царьград решил позаимствовать опыт блогеров и запустил свой лифтовый опрос. Итак, узнаем, что думают жители дома на окраине Москвы об Алексее Навальном.

Череда мнений - в видео. Здесь и удивление, и нецензурная лексика, и одно селфи. Но... гамму чувств прервала мама с ребёнком. Навального отодрали от стены и отправили в мусорный контейнер. Возможно, Навального надо было бы вызволить из мусорки, но мы не стали. Зато социальный эксперимент удался в полной мере.