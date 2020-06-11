Портрет среднестатистического российского новобранца сегодня • 22 • Аналитика

Сила любой армии зависит от многих факторов. Это и наличие современной военной техники, и хорошее финансирование, и возглавляющие ее талантливые полководцы. Все это важно, но основой вооруженных сил, их фундаментом, на котором все держится, является обычный солдат.





Армию РФ можно смело и без ложной скромности назвать одной из сильнейших армий мира. Конечно, в ней служат на профессиональной основе немало контрактников, но большая часть российских солдат пока проходит службу по призыву.



Попробую составить портрет среднестатистического солдата, который попал в вооруженные силы страны на "срочку". А чтобы это сделать, нужно понять, зачем молодые люди призывного возраста идут в армию, что сегодня их мотивирует служить.



Из выпускников в призывники

Пару лет назад провели опрос среди выпускников школ Новгородской области, которые хотят служить в армии. 400 вчерашних учеников городских и сельских школ попросили ответить, зачем им это надо. Не стало неожиданным, что у парней из сел и городов мотивация различалась.



Реже всего идут в армию из-за того, что нравится военная профессия. Таких среди горожан всего 10 процентов, а среди сельских парней – 4 процента.



Максимальный процент ребят из города, по данным опроса, 32 процента, идут в армию, опасаясь ответственности за уклонение от службы. У большинства сельских жителей причины другие. Примерно 30 процентов из них считают себя патриотами, поэтому считают службу в армии престижной. Еще столько же призывников из сёл уверены, что служба в армии их закалит и сделает настоящими мужчинами.



Хотят ли молодые люди в армию?

Очень многие из российских призывников, которые идут в армию охотно, стремятся попасть в элитные подразделения. Например, много желающих служить в воздушно-десантных войсках или в морской пехоте. Они заранее готовятся к службе в армии, чтобы соответствовать критериям отбора.



Бывают единичные курьезные случаи, когда в армию идут служить повторно. Например, один дагестанский парень пошел служить второй раз вместо своего младшего брата, так как тот вскоре собирался жениться, а старшему служба нравилась. Внешне они были немного похожи, поэтому старший выдал себя за младшего. Возможно, это местная дагестанская байка, но, как говорится, «за что купил, за то продаю».



В призывных комиссиях сегодня фиксируют случаи, когда новобранцы, имеющие проблемы со здоровьем, скрывают их, чтобы пойти служить.



Бывают, причем нередко, и противоположные случаи, когда призывники пытаются «откосить» от армии разными способами. Кто-то из них не хочет "терять время", другие просто боятся сложностей или неуставных отношений, третьи не хотят брать в руки оружие из-за пацифистских взглядов. У каждого свои причины. Конечно, для последних существует альтернативная служба, но не каждый захочет мести улицы или ухаживать за больными.



Уклонисты стараются получить медицинскую справку о плохом здоровье или пытаются скрываться, удаляясь из соцсетей и уезжая куда подальше. Но последний вариант в нашей стране, как и во многих других, уголовно наказуем. Да и число уклонистов в России год от года снижается.



Физическое и психическое здоровье

В 90-е годы одной из главных причин отсева призывников медкомиссией был недостаточный вес призывника. Сегодня солдат, конечно, стал «упитаннее». Теперь в армию не берут из-за других медицинских причин. Некоторое время назад, примерно лет 15 и более, среди них лидировали психические расстройства, зачастую осложненные злоупотреблением алкоголя и наркотиков. Теперь в лидерах находятся плоскостопие, проблемы с позвоночником и другие заболевания костно-мышечной системы.



Замечу еще, что даже если призывник не пойдет в армию, прохождение медкомиссии может быть ему полезным. Ведь бывали случаи, когда медосмотр в военкомате своевременно выявлял серьезные заболевания на ранней стадии и в итоге позволял молодому человеку с помощью врачей с ними справиться.



Но, в целом, не менее половины молодых ребят, проходящих медкомиссию в военкомате, никаких заметных проблем со здоровьем не испытывают.



Портрет среднестатистического российского новобранца

Конечно, в армию идут самые разные ребята. Но можно попробовать нарисовать приблизительный усредненный портрет российского новобранца.





Итак, это 19-летний парень или немного старше. У него среднее профессиональное образование. А отучившись в колледже или техникуме, он приходит в армию, зачастую уже имея военно-учетную или близкую к ней специальность.



Новобранец окончил школу и даже успел поработать или поступить учиться.



Парень вырос в полной семье, опыта негативного общения с правоохранительными органами не имеет. Жениться и завести детей он еще не успел. Молодой человек считает себя верующим, но вряд ли соблюдает все каноны и регулярно посещает храм.



Особых жалоб на здоровье у него нет, но в регулярных занятиях спортом он тоже замечен не был.



Среднестатистический новобранец недоверчив и может быть "острым на язык", но в то же время дух уважения старшим им не утрачен, несмотря на то, что современную молодёжь зачастую причисляют именно к неуважительной массе, для членов которой важно лишь собственное Я.



Собственно, портрет получается, скорее, положительный и внушающий уверенность, что защита Отечества находится в нашей стране в надежных руках. Сила любой армии зависит от многих факторов. Это и наличие современной военной техники, и хорошее финансирование, и возглавляющие ее талантливые полководцы. Все это важно, но основой вооруженных сил, их фундаментом, на котором все держится, является обычный солдат.Армию РФ можно смело и без ложной скромности назвать одной из сильнейших армий мира. Конечно, в ней служат на профессиональной основе немало контрактников, но большая часть российских солдат пока проходит службу по призыву.Попробую составить портрет среднестатистического солдата, который попал в вооруженные силы страны на "срочку". А чтобы это сделать, нужно понять, зачем молодые люди призывного возраста идут в армию, что сегодня их мотивирует служить.Пару лет назад провели опрос среди выпускников школ Новгородской области, которые хотят служить в армии. 400 вчерашних учеников городских и сельских школ попросили ответить, зачем им это надо. Не стало неожиданным, что у парней из сел и городов мотивация различалась.Реже всего идут в армию из-за того, что нравится военная профессия. Таких среди горожан всего 10 процентов, а среди сельских парней – 4 процента.Максимальный процент ребят из города, по данным опроса, 32 процента, идут в армию, опасаясь ответственности за уклонение от службы. У большинства сельских жителей причины другие. Примерно 30 процентов из них считают себя патриотами, поэтому считают службу в армии престижной. Еще столько же призывников из сёл уверены, что служба в армии их закалит и сделает настоящими мужчинами.Очень многие из российских призывников, которые идут в армию охотно, стремятся попасть в элитные подразделения. Например, много желающих служить в воздушно-десантных войсках или в морской пехоте. Они заранее готовятся к службе в армии, чтобы соответствовать критериям отбора.Бывают единичные курьезные случаи, когда в армию идут служить повторно. Например, один дагестанский парень пошел служить второй раз вместо своего младшего брата, так как тот вскоре собирался жениться, а старшему служба нравилась. Внешне они были немного похожи, поэтому старший выдал себя за младшего. Возможно, это местная дагестанская байка, но, как говорится, «за что купил, за то продаю».В призывных комиссиях сегодня фиксируют случаи, когда новобранцы, имеющие проблемы со здоровьем, скрывают их, чтобы пойти служить.Бывают, причем нередко, и противоположные случаи, когда призывники пытаются «откосить» от армии разными способами. Кто-то из них не хочет "терять время", другие просто боятся сложностей или неуставных отношений, третьи не хотят брать в руки оружие из-за пацифистских взглядов. У каждого свои причины. Конечно, для последних существует альтернативная служба, но не каждый захочет мести улицы или ухаживать за больными.Уклонисты стараются получить медицинскую справку о плохом здоровье или пытаются скрываться, удаляясь из соцсетей и уезжая куда подальше. Но последний вариант в нашей стране, как и во многих других, уголовно наказуем. Да и число уклонистов в России год от года снижается.В 90-е годы одной из главных причин отсева призывников медкомиссией был недостаточный вес призывника. Сегодня солдат, конечно, стал «упитаннее». Теперь в армию не берут из-за других медицинских причин. Некоторое время назад, примерно лет 15 и более, среди них лидировали психические расстройства, зачастую осложненные злоупотреблением алкоголя и наркотиков. Теперь в лидерах находятся плоскостопие, проблемы с позвоночником и другие заболевания костно-мышечной системы.Замечу еще, что даже если призывник не пойдет в армию, прохождение медкомиссии может быть ему полезным. Ведь бывали случаи, когда медосмотр в военкомате своевременно выявлял серьезные заболевания на ранней стадии и в итоге позволял молодому человеку с помощью врачей с ними справиться.Но, в целом, не менее половины молодых ребят, проходящих медкомиссию в военкомате, никаких заметных проблем со здоровьем не испытывают.Конечно, в армию идут самые разные ребята. Но можно попробовать нарисовать приблизительный усредненный портрет российского новобранца.Итак, это 19-летний парень или немного старше. У него среднее профессиональное образование. А отучившись в колледже или техникуме, он приходит в армию, зачастую уже имея военно-учетную или близкую к ней специальность.Новобранец окончил школу и даже успел поработать или поступить учиться.Парень вырос в полной семье, опыта негативного общения с правоохранительными органами не имеет. Жениться и завести детей он еще не успел. Молодой человек считает себя верующим, но вряд ли соблюдает все каноны и регулярно посещает храм.Особых жалоб на здоровье у него нет, но в регулярных занятиях спортом он тоже замечен не был.Среднестатистический новобранец недоверчив и может быть "острым на язык", но в то же время дух уважения старшим им не утрачен, несмотря на то, что современную молодёжь зачастую причисляют именно к неуважительной массе, для членов которой важно лишь собственное Я.Собственно, портрет получается, скорее, положительный и внушающий уверенность, что защита Отечества находится в нашей стране в надежных руках. Сергей Кузмицкий Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





22 Источник Похожие новости Варшава начала тарифную войну против "Газпрома" Америка против своих героев. Почему там хотят избавиться от полиции Украина обсудит войну на Донбассе с бандеровцами, доктором и экс-прокурором Парад в масках: необходимость или нарушение устава... "Неистовый Виссарион" и его последыши Стоит ли портить бюллетень? Новости партнеров