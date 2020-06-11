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Портрет среднестатистического российского новобранца сегодня
11 июня 2020, 12:00 • 22 • Аналитика
Сила любой армии зависит от многих факторов. Это и наличие современной военной техники, и хорошее финансирование, и возглавляющие ее талантливые полководцы. Все это важно, но основой вооруженных сил, их фундаментом, на котором все держится, является обычный солдат.
Армию РФ можно смело и без ложной скромности назвать одной из сильнейших армий мира. Конечно, в ней служат на профессиональной основе немало контрактников, но большая часть российских солдат пока проходит службу по призыву.
Попробую составить портрет среднестатистического солдата, который попал в вооруженные силы страны на "срочку". А чтобы это сделать, нужно понять, зачем молодые люди призывного возраста идут в армию, что сегодня их мотивирует служить.
Из выпускников в призывники
Пару лет назад провели опрос среди выпускников школ Новгородской области, которые хотят служить в армии. 400 вчерашних учеников городских и сельских школ попросили ответить, зачем им это надо. Не стало неожиданным, что у парней из сел и городов мотивация различалась.
Реже всего идут в армию из-за того, что нравится военная профессия. Таких среди горожан всего 10 процентов, а среди сельских парней – 4 процента.
Максимальный процент ребят из города, по данным опроса, 32 процента, идут в армию, опасаясь ответственности за уклонение от службы. У большинства сельских жителей причины другие. Примерно 30 процентов из них считают себя патриотами, поэтому считают службу в армии престижной. Еще столько же призывников из сёл уверены, что служба в армии их закалит и сделает настоящими мужчинами.
Хотят ли молодые люди в армию?
Очень многие из российских призывников, которые идут в армию охотно, стремятся попасть в элитные подразделения. Например, много желающих служить в воздушно-десантных войсках или в морской пехоте. Они заранее готовятся к службе в армии, чтобы соответствовать критериям отбора.
Бывают единичные курьезные случаи, когда в армию идут служить повторно. Например, один дагестанский парень пошел служить второй раз вместо своего младшего брата, так как тот вскоре собирался жениться, а старшему служба нравилась. Внешне они были немного похожи, поэтому старший выдал себя за младшего. Возможно, это местная дагестанская байка, но, как говорится, «за что купил, за то продаю».
В призывных комиссиях сегодня фиксируют случаи, когда новобранцы, имеющие проблемы со здоровьем, скрывают их, чтобы пойти служить.
Бывают, причем нередко, и противоположные случаи, когда призывники пытаются «откосить» от армии разными способами. Кто-то из них не хочет "терять время", другие просто боятся сложностей или неуставных отношений, третьи не хотят брать в руки оружие из-за пацифистских взглядов. У каждого свои причины. Конечно, для последних существует альтернативная служба, но не каждый захочет мести улицы или ухаживать за больными.
Уклонисты стараются получить медицинскую справку о плохом здоровье или пытаются скрываться, удаляясь из соцсетей и уезжая куда подальше. Но последний вариант в нашей стране, как и во многих других, уголовно наказуем. Да и число уклонистов в России год от года снижается.
Физическое и психическое здоровье
В 90-е годы одной из главных причин отсева призывников медкомиссией был недостаточный вес призывника. Сегодня солдат, конечно, стал «упитаннее». Теперь в армию не берут из-за других медицинских причин. Некоторое время назад, примерно лет 15 и более, среди них лидировали психические расстройства, зачастую осложненные злоупотреблением алкоголя и наркотиков. Теперь в лидерах находятся плоскостопие, проблемы с позвоночником и другие заболевания костно-мышечной системы.
Замечу еще, что даже если призывник не пойдет в армию, прохождение медкомиссии может быть ему полезным. Ведь бывали случаи, когда медосмотр в военкомате своевременно выявлял серьезные заболевания на ранней стадии и в итоге позволял молодому человеку с помощью врачей с ними справиться.
Но, в целом, не менее половины молодых ребят, проходящих медкомиссию в военкомате, никаких заметных проблем со здоровьем не испытывают.
Портрет среднестатистического российского новобранца
Конечно, в армию идут самые разные ребята. Но можно попробовать нарисовать приблизительный усредненный портрет российского новобранца.
Итак, это 19-летний парень или немного старше. У него среднее профессиональное образование. А отучившись в колледже или техникуме, он приходит в армию, зачастую уже имея военно-учетную или близкую к ней специальность.
Новобранец окончил школу и даже успел поработать или поступить учиться.
Парень вырос в полной семье, опыта негативного общения с правоохранительными органами не имеет. Жениться и завести детей он еще не успел. Молодой человек считает себя верующим, но вряд ли соблюдает все каноны и регулярно посещает храм.
Особых жалоб на здоровье у него нет, но в регулярных занятиях спортом он тоже замечен не был.
Среднестатистический новобранец недоверчив и может быть "острым на язык", но в то же время дух уважения старшим им не утрачен, несмотря на то, что современную молодёжь зачастую причисляют именно к неуважительной массе, для членов которой важно лишь собственное Я.
Собственно, портрет получается, скорее, положительный и внушающий уверенность, что защита Отечества находится в нашей стране в надежных руках.
Сергей Кузмицкий
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