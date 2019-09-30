Портрет на площади • 164 • Аналитика









Цитата:

«Народ-неудачник. Такую формулу выработали официальные власти Китая о русских, о России вообще. Это не унижение, а факт. Чтобы не объяснять без конца своим: что же с соседями произошло, какая бешеная собака их покусала? У китайцев целое поколение помнит по себе, что и как было до 1949 года. У нас всё начисто забыто. На этой неделе Китай открыл самый большой в мире пекинский аэропорт в форме пятиконечной звезды. И никто не орет, что это „иудейский“ символ. Что это наследие „красных“. Со следующего года в устье Хуанхэ (Шеньжень, Макао, Гонконг и еще три города) начинает деятельность кластер высокой технологии, науки и производства. Это почти 200 миллионов работников и ученых. И долго ли мы, как народ, будем с другого берега Амура смотреть?! Вернее, терпеть?! В КНР построена 21 тысяча километров высокоскоростных железнодорожных магистралей. А в России …»



Где Китай сейчас и где мы? Кроме всего прочего, Китай строит современные эсминцы для океанского флота, как пирожки печёт, а мы «москитный флот» и представительские катера для адмиралов строим и рады каждому фрегату. Как развиваются китайская космонавтика и наша… Эх, плакать хочется! В Китае средняя зарплата рабочего выше, средняя пенсия выше, средняя производительность труда выше. А вот что ниже, так это возраст выхода на пенсию, и в планах компартии Китая — дальнейшее его снижение.



А кто в России знает, как в Китае борются с любыми коррупционерами, пусть они и воровали у Китая и двадцать, и тридцать лет назад, и какие результаты борьбы? Уровень коррупции наиболее низок в Дании — 1 место, Китай — на 87, а Россия — на 138. И как? Зависит уровень коррупции от строгости наказания и от того, как скрупулёзно выявляется сумма украденного и насколько дотошно она выбивается? В Интернете можно прочитать, что в Китае оказывают финансово эффективное давление на оставшихся в стране родственников удравших воров.



«Если мы не обидим коррупционеров, то обидим 1 300 000 000 наших граждан».

(Си Цзиньпин, лидер Китая.)



Только не надо скатываться к комментариям о том, как китайцы ведут себя в России. Ведут так, как им позволяют. А у себя они могут часть моста провести вдоль реки, чтобы не трогать лес.



Ещё надо иметь в виду современную политику Китая для внешнего потребления – сильному надо казаться меньше, чем быть. И очень даже возможно, что фактические успехи Китая большие, чем видимые официальные.



А у нас? А у нас видный единоросс, глава комитета Госдумы по налогам и бюджету А. Макаров вот что недавно сказал: «Мы посмотрели и вдруг увидели разницу между фондом оплаты труда по данным Росстата и ФНС. Оказывается, данные статистики, которые берутся за основу в Минэкономразвития, берутся не из фактических данных, а из опроса предпринимателей. (Вот это да! В следующем предложении Макаров делает логичный вывод из неожиданного чуда в экономике за 2018 год. — Авт.) …Пока в данном случае могу констатировать только одно: этот рост (неожиданный рост валового продукта за 2018 год на 2,3%, хотя в конце года все предрекали от 1,5 до 1,8%. — Авт.) с точки зрения его обоснованности означает только передачу управления статистикой Министерству экономического развития. (Далее Макаров предлагает отобрать статистику у Минэкономразвития. — Авт.)



И Макаров не просто так в сентябре об этом заговорил. Просто Дума устала ждать объяснения нежданному экономическому чуду от Минэкономики.



Вот бы ещё получить объяснение, как так опять замаячил белый флаг нашим олимпийцам, хотя полгода назад нас уверяли в отсутствии проблем с ВАДА. И как понять якобы «жесткий ответ» на недопуск наших на Генассамблею ООН, заключающийся в том, что будем думать, когда опять надо будет дипломатам ехать в США.



Ну что нам сказать? Правы китайцы, у которых портрет Сталина на площади Пекина — это нормальное явление? Прочитал в «Свободной прессе» статью «Фальшь покаяния», в ней есть ссылка на пост в соцсетях вологодского писателя Вадима Дементьева относительно практически официальной моды у нас на антисталинизм и того, к чему эта мода привела.Цитата:Где Китай сейчас и где мы? Кроме всего прочего, Китай строит современные эсминцы для океанского флота, как пирожки печёт, а мы «москитный флот» и представительские катера для адмиралов строим и рады каждому фрегату. Как развиваются китайская космонавтика и наша… Эх, плакать хочется! В Китае средняя зарплата рабочего выше, средняя пенсия выше, средняя производительность труда выше. А вот что ниже, так это возраст выхода на пенсию, и в планах компартии Китая — дальнейшее его снижение.А кто в России знает, как в Китае борются с любыми коррупционерами, пусть они и воровали у Китая и двадцать, и тридцать лет назад, и какие результаты борьбы? Уровень коррупции наиболее низок в Дании — 1 место, Китай — на 87, а Россия — на 138. И как? Зависит уровень коррупции от строгости наказания и от того, как скрупулёзно выявляется сумма украденного и насколько дотошно она выбивается? В Интернете можно прочитать, что в Китае оказывают финансово эффективное давление на оставшихся в стране родственников удравших воров.(Си Цзиньпин, лидер Китая.)Только не надо скатываться к комментариям о том, как китайцы ведут себя в России. Ведут так, как им позволяют. А у себя они могут часть моста провести вдоль реки, чтобы не трогать лес.Ещё надо иметь в виду современную политику Китая для внешнего потребления – сильному надо казаться меньше, чем быть. И очень даже возможно, что фактические успехи Китая большие, чем видимые официальные.А у нас? А у нас видный единоросс, глава комитета Госдумы по налогам и бюджету А. Макаров вот что недавно сказал: «Мы посмотрели и вдруг увидели разницу между фондом оплаты труда по данным Росстата и ФНС. Оказывается, данные статистики, которые берутся за основу в Минэкономразвития, берутся не из фактических данных, а из опроса предпринимателей. (Вот это да! В следующем предложении Макаров делает логичный вывод из неожиданного чуда в экономике за 2018 год. — Авт.) …Пока в данном случае могу констатировать только одно: этот рост (неожиданный рост валового продукта за 2018 год на 2,3%, хотя в конце года все предрекали от 1,5 до 1,8%. — Авт.) с точки зрения его обоснованности означает только передачу управления статистикой Министерству экономического развития. (Далее Макаров предлагает отобрать статистику у Минэкономразвития. — Авт.)И Макаров не просто так в сентябре об этом заговорил. Просто Дума устала ждать объяснения нежданному экономическому чуду от Минэкономики.Вот бы ещё получить объяснение, как так опять замаячил белый флаг нашим олимпийцам, хотя полгода назад нас уверяли в отсутствии проблем с ВАДА. И как понять якобы «жесткий ответ» на недопуск наших на Генассамблею ООН, заключающийся в том, что будем думать, когда опять надо будет дипломатам ехать в США.Ну что нам сказать? Правы китайцы, у которых портрет Сталина на площади Пекина — это нормальное явление? Александр (Мой адрес) Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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