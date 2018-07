Портон-Даун и отравления в британских пригородах: есть ли связь? • 178 • Аналитика



Инциденты с отравлениями в Солсбери и Эймсбери привлекли внимание к Портон-Дауну – загадочной лаборатории, которая внезапно стала эпицентром событий.



Правительственный объект в Портон-Дауне ранее уже занимался исследованием образцов смертельного засекреченного оружия. Сегодня именно эта лаборатория изучает химические вещества, якобы вызвавшие отравления. Британская служба столичной полиции подтвердила, что образцы веществ были доставлены именно в Портон-Даун, и именно в этой лаборатории было сделано заключение о том, что «двое людей подверглись воздействию нервно-паралитического вещества «Новичок».





Обычно о Портон-Дауне говорят в единственном числе как об одном объекте, но на самом деле на этой территории возле местечка Портон расположена группа разных организаций. Две самые крупные из них – это «Общественное здравоохранение» и военная лаборатория науки и технологий, подчиняющаяся министерству обороны Великобритании. Но в прошлом это все была одна лаборатория, деятельность которой до сих пор остается загадкой.



Портон-Даун обязательно принял бы участие в расследовании любого происшествия, связанного с применением нервно-паралитических веществ в Великобритании, поскольку имеет в этом большой опыт. Но вот что интересно: Солсбери, Эймсбери и лаборатория находятся совсем рядом, буквально в нескольких километрах друг от друга.



Этот факт не может не вызывать вопросы. Конечно, пока нет ни одного доказательства тому, что отравления произошли недалеко от Портон-Дауна не случайно, но, как выражаются сами британцы, «хайли лайкли».



Лаборатория всегда была окружена слухами и домыслами. Например, о том, что одно из направлений деятельности Портон-Дауна – выращивание конопли. Делается это, по одной из версий, для создания лекарственных препаратов, а вот как на самом деле, никто не знает.



Из того, что известно достоверно: во время Второй мировой войны лаборатория разрабатывала химическое и биологическое оружие, например, с использованием ботулотоксина – органического яда, вызывающего ботулизм. Яд поражает нервную систему, приводя к необратимому параличу мышц и острой дыхательной недостаточности.



После окончания войны Портон-Даун приступил к изучению немецких разработок в области отравляющих веществ. В 1952 году именно там был разработан газ VX (ви-газ), самый токсичный из когда-либо искусственно созданных.



Британское издание The Independent пишет:



«Правительство всегда скрывало, чем на самом деле занимается Портон-Даун, поэтому ему сложно опровергать обвинения лаборатории в деструктивной деятельности и причастности к отравлениям. Но нет ни одного доказательства тому, что в Портон-Дауне сделали нечто, кроме анализа состава отравляющего вещества».



Звучит очень убедительно, если бы не одно «но»: отсутствие доказательств не помешало британскому правительству обвинить Москву в создании порции «Новичка» и в его применении.



Удивляет и то, что представители лаборатории и британского министерства иностранных дел делают разные заявления. Именно МИД сказал о том, что, по мнению ученых, «Новичок» был сделан в России. Однако сами ученые очень ясно объяснили, что почти всегда можно определить тип отравляющего вещества, но почти никогда то, где он был получен и кто его использовал. Что это: недопонимание между политиками, попытка МИДа отвлечь внимание от лаборатории или испуг Портон-Дауна?

