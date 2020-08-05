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Портнов: Суд обязал ГБР возобновить дело против Порошенко о захвате власти

05 августа 2020, 19:05  •  115 • Украина

Печерский районный суд Киева удовлетворил первую из трёх поданных юристом Андреем Портновым жалоб по поводу закрытия уголовных дел в отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Так, суд отменил постановление Государственного бюро расследований (ГБР), в котором говорилось, что в действиях Петра Порошенко и бывшего главы Верховной Рады Андрея Парубия не было состава преступления в деле о захвате государственной власти.

Об этом Портнов сообщил в своем телеграм-канале.

«Печерский суд Киева удовлетворил первую из трёх поданных мной жалоб за закрытие уголовных производств в отношении главного государственного и военного преступника. Суд отменил первое постановление ГБР об отсутствии состава преступления в действиях Порошенко и Парубия в деле о захвате государственной власти, злоупотреблении служебным положением и подделке документов», - написал юрист.

«Напомню, члены преступной группы Блока Порошенко БПП и Народного Фронта подделали документы о наличии у них в 2016-м году коалиции и приняли тысячи управленческих и кадровых решений, незаконно распоряжаясь финансовыми и природными ресурсами страны. Организаторами незаконного захвата власти являлись одиозные преступники Порошенко и Парубий. Теперь суд обязал ГБР возобновить следствие, а действия по закрытию дела признал противоправными. О судебных процессах по незаконному закрытию остальных уголовных дел в отношении Порошенко проинформирую после их рассмотрения», - добавил Андрей Портнов.

18 июня Генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила, что в Единый реестр досудебных расследований внесли сведения о закрытии трех уголовных производств, в которых фигурировал Порошенко и которые были открыты по заявлениям Андрея Портнова. Два других производства касались вмешательства в деятельность Окружного административного суда Киева и назначения членов Высшего совета правосудия.

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