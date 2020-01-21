Портфель на халат

Занимая с 2012 года пост министра здравоохранения, потомственный врач, доктор наук, профессор Вероника Скворцова отметилась рядом громких заявлений и бравурных отчетов. Но вряд ли что-то кардинально изменила в качестве российской медицины. Сохранит ли она свой портфель после очередной перетряски правительства?

Сюжет: Здоровье

15 января президент России Владимир Путин анонсировал конституционную реформу, принял отставку Дмитрия Медведева и выдвинул на должность премьера руководителя налоговой службы Михаила Мишустина. Кабинет министров в полном составе ушел в отставку, и встал вопрос о формировании нового.

Здравоохранение – одна из ключевых сфер, формирующих качество жизни граждан. С 2012 года ею заведовала Вероника Скворцова – потомственный врач, невролог и нейрофизиолог, профессор, доктор наук.

«Члены комитета Госдумы по охране здоровья считают действующего министра здравоохранения Веронику Скворцову профессионалом высочайшего класса и хотели бы продолжать работать с ней в новом составе правительства», - безапелляционно заявил первый зампред комитета Федот Тумусов.

Пример для ВОЗ

Вопрос об отставке Вероники Скворцовой в СМИ муссируется уже давно. Увы, но здравоохранение – одно из самых провальных направлений в работе российского кабинета министров. И президент неоднократно выступал с жесткой критикой, адресованной руководству Минздрава в целом и Вероники Скворцовой в частности. Миллиарды рублей осваиваются, а люди улучшения качества медобслуживания на себе практически не ощущают.

«В профессиональном сообществе Скворцову ругают на чём свет стоит, а в 2016 году врачи собирали подписи под петицией за её отставку. Население же крайне недовольно качеством оказания медицинских услуг. По данным ВЦИОМ, две трети россиян (65%) оценивают качество медицинских услуг, предоставляемых в государственных больницах и поликлиниках, как низкое», - писала «Наша версия» еще в 2016 году. Похоже, за истекший период в лучшую сторону мало что изменилось.

В ноябре 2018 года Владимир Путин раскритиковал систему льготного обеспечения населения лекарствами. По его словам, расходы государства на закупку лекарств не соотносятся с эффективностью их распределения среди льготников. Прошедший год никаких особых подвижек не показал.

В российских больницах ощущается нехватка лекарств, но Скворцова продолжала докладывать о переходе на самые продвинутые и современные международные схемы лечения. Это ничего, что, по оценкам ВОЗ, российская медицина все также плетется в хвосте у развитых стран? «Российская медицина – пример для ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения - ред.)», - заявляет Вероника Скворцова. Вот только почему-то люди, имеющие средства, предпочитают лечиться и обследоваться на Западе, а не в российских больницах. Даже рожать туда ездят. А куда бы делись все благотворительные фонды и многочисленные кампании по сбору средств на очередного ребенка, которого можно вылечить исключительно за границей, если бы отечественная медицина действительно была примером для ВОЗ?

По теме 1330 Скворцова ответила на критику программы оптимизации здравоохранения со стороны Голиковой Министр здравоохранения Вероника Скворцова отреагировала на заявление вице-премьера Татьяны Голиковой о том, что «оптимизация была проведена ужасно». Глава ведомства не согласилась с критикой.

Главный показатель состояния здоровья нации – продолжительность жизни - не достиг даже советского уровня. Убыль населения – показатель, зависящий не только от низкой рождаемости, но и от высокой смертности, растет. Всего за годы, которые Скворцова возглавляла ведомство, население России уменьшилось на полтора миллиона человек. Государственная программа развития здравоохранения, которую министерство мусолит (другое слово подобрать трудно) с 2014 года, расходуя в среднем почти по триллиону рублей в год, не достигла целевых показателей. Например, было запланировано снижение к 2020 году смертности населения трудоспособного возраста до 350 случаев на 100 тыс населения, в 2018 году он составил в среднем по России 414 человек.

Но министра это не смущает, она спокойно заявляет, что российские мужчины подвержены алкоголизму. Как будто никогда не пили, а вот стоило Веронике Скворцовой занять свой пост, так и начали пить запойно. Увы, официальная статистика вывод Скворцовой опровергает: с 2006 года потребление алкоголя в России сократилось на 43 процента, до 11,7 литра на душу населения.

Первая на вылет

Во второй половине года тучи над Вероникой Игоревной сгустились до такой степени, что ее стали называть первым кандидатом на отставку

20 августа президент Владимир Путин провел совещание по теме первичного звена здравоохранения, потребовал проанализировать всю организацию работы и принять дополнительные меры по его укреплению. На протяжении августа-сентября Владимир Путин дважды публично отчитал министра за провалы в работе. Такого в российской политической практике раньше зафиксировано не было.

А когда 25 декабря вице-премьер Татьяна Голикова открыто заявила, что программа оптимизации во многих регионах была проведена ужасно, в результате чего качество и доступность медицинских услуг резко ухудшилась, мало у кого остались сомнения в том, что Вероника Скворцова первый кандидат на вылет из правительства. Однако Скворцова и тут не растерялась, и назвала заявления Голиковой излишне эмоциональными, добавив, что ничего ужасного в проведении программы оптимизации не видит.

Отработанный материал

Бурю эмоций вызвал у населения опубликованный в декабре прошлого года приказ Минздрава РФ №1067, согласно которому пожилым людям, а именно тем, кто достиг 60-ти летнего возраста, могут отказать в ВМП (высокотехнологичной медицинской помощи) То есть пенсионный возраст подняли, давай мужик работай до 60 лет, если, конечно, не алкоголик и не помер раньше времени. А как стукнуло 60, так все, значит пожилой и не видать тебе высокотехнологичных операций. Зачем на тебя деньги тратить, если ты уже отработанный материал? Помирать пора. Возмущение граждан дошло до Минздрава, и из ведомства поспешили новость смягчить, пояснив, что ВМП пожилые пациенты смогут получать, но уже по профилю «Гериатрия», ссылаясь все на тот же ВОЗ, для которого российская медицина, по мнению Скворцовой, пример.

Плачевный Крым

Совсем недавно «Наша версия» рассказывала о плачевном положении, сложившимся с медобслуживанием в Республике Крым. Это также привлекло внимание президента, который дал наказ дотянуть медицину в Крыму до российских стандартов. Остается пожалеть жителей полуострова, которым даже стандарты Вероники Скворцовой виделись только в сладких снах. Однако они хотя бы знают, что качественную медпомощь можно получить только в частных клиниках, к этому готовы и, кто как может, копит на медицинское обслуживание. Получается, хуже всего здоровым россиянам, которые с медициной не сталкивались, и вдруг, не приведи бог заболеют. Вот тогда все прелести медобслуживания ведомства Вероники Скворцовой обрушатся на них как снежный ком.

Стоит ли говорить, что любой гражданин, мало-мальски разбирающийся в вопросах системы здравоохранения и следящий за деятельностью главы Минздрава, будет не против, если сей высокопрофессиональный специалист займется чем-то более соответствующим своим талантам и навыкам. Например, пойдет лечить больных или преподавать в медицинском вузе.