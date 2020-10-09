Портам Литвы подписали приговор: РЖД поможет Белоруссии перенаправить нефть в порты России

Российские железные дороги готовы перевести всю нефть, которая раньше шла в литовские порты, в порты России. Об этом сообщил заместитель генерального директора компании Алексей Шило.

Речь идёт о решении президента Белоруссии Александра Лукашенко ответить на враждебные шаги со стороны Литвы переориентацией всех торговых потоков из литовских портов в российские. Речь идёт примерно о 30% транзита портов Литвы.

"Проблем со стороны Российских железных дорог нет. Мы предоставили скидку 50%, она действует до конца 2025 года - и на завоз самих нефтепродуктов в порты РФ, и на возврат порожняка", - заявили в РЖД.

Ранее между Минском и Москвой была достигнута договорённость о перенаправлении поставок нефтепродуктов из портов Литвы в Россию. Потенциальный объём поставок составляет до 4-6 миллионов тонн.

Напомним, что Литва укрывает у себя Светлану Тихановскую, которая объявила себя избранным президентом Белоруссии. А литовский сейм и вовсе признал оппозиционерку главой Белоруссии.