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Портам Литвы подписали приговор: РЖД поможет Белоруссии перенаправить нефть в порты России

09 октября 2020, 00:05  •  28 • Политика
РЖД готовы перевезти все нефтепродукты, которые Белоруссия направит в порты России вместо портов Литвы. "Проблем со стороны Российских железных дорог нет. Мы предоставили скидку 50%, она действует до конца 2025 года", - заявили в российской компании.
Российские железные дороги готовы перевести всю нефть, которая раньше шла в литовские порты, в порты России. Об этом сообщил заместитель генерального директора компании Алексей Шило.
Речь идёт о решении президента Белоруссии Александра Лукашенко ответить на враждебные шаги со стороны Литвы переориентацией всех торговых потоков из литовских портов в российские. Речь идёт примерно о 30% транзита портов Литвы.
"Проблем со стороны Российских железных дорог нет. Мы предоставили скидку 50%, она действует до конца 2025 года - и на завоз самих нефтепродуктов в порты РФ, и на возврат порожняка", - заявили в РЖД.
Ранее между Минском и Москвой была достигнута договорённость о перенаправлении поставок нефтепродуктов из портов Литвы в Россию. Потенциальный объём поставок составляет до 4-6 миллионов тонн.
Напомним, что Литва укрывает у себя Светлану Тихановскую, которая объявила себя избранным президентом Белоруссии. А литовский сейм и вовсе признал оппозиционерку главой Белоруссии.

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