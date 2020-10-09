|
Портам Литвы подписали приговор: РЖД поможет Белоруссии перенаправить нефть в порты России
09 октября 2020, 00:05 • 28 • Политика
РЖД готовы перевезти все нефтепродукты, которые Белоруссия направит в порты России вместо портов Литвы. "Проблем со стороны Российских железных дорог нет. Мы предоставили скидку 50%, она действует до конца 2025 года", - заявили в российской компании.
Российские железные дороги готовы перевести всю нефть, которая раньше шла в литовские порты, в порты России. Об этом сообщил заместитель генерального директора компании Алексей Шило.
Речь идёт о решении президента Белоруссии Александра Лукашенко ответить на враждебные шаги со стороны Литвы переориентацией всех торговых потоков из литовских портов в российские. Речь идёт примерно о 30% транзита портов Литвы.
Ранее между Минском и Москвой была достигнута договорённость о перенаправлении поставок нефтепродуктов из портов Литвы в Россию. Потенциальный объём поставок составляет до 4-6 миллионов тонн.
Напомним, что Литва укрывает у себя Светлану Тихановскую, которая объявила себя избранным президентом Белоруссии. А литовский сейм и вовсе признал оппозиционерку главой Белоруссии.
28
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
07 октября 2020, 11:25
|
04 октября 2020, 21:05
|
03 октября 2020, 14:50
|
03 октября 2020, 18:30
|
07 октября 2020, 19:40
|
06 октября 2020, 01:30
|
08 октября 2020, 01:10