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Портал "Госуслуги" столкнулся с самой мощной кибератакой в истории: Досталось даже роботу Максу

11 ноября 2021, 22:45  •  85 • Политика
Новая кибератака на сайт "Госуслуг" стала самой мощной с момента его запуска. Одной из мишеней хакеров стал робот Макс. Мощность атаки оценивают в 680 гигабит в секунду.
Хакеры уже второй день атакуют сайт "Госуслуг", это самая мощная кибератака на портал со времён его запуска. В связи с этим служба информационной безопасности переведена на усиленный режим работы, сообщает Минцифры.
Отмечается, что хакерская атака на портал началась в среду 10 ноября и не прекращается до сих пор. Мощность атаки составляет более 680 гигабит в секунду. Из-за этого 11 ноября у некоторых пользователей возникли трудности со входом на портал. Проблема была устранена в течение 20 минут.
По информации Минцифры, злоумышленники выбрали в качестве одной из мишеней для атаки робота Макса. Это экспериментальный чат-сервис, который не имеет доступа к личным данным и служит главным образом для консультаций, сообщает канал "360".

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