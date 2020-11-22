Поросячий восторг и злорадство: Аксенов припомнил украинским властям водную блокаду Крыма

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Глава полуострова едко высказался о политике Незалежной

Сергей Аксенов в годовщину энергоблокады Крыма заявил, что Киев вновь наступает на те же грабли. Пять лет назад полуостров, который на тот момент получал с Украины 80 процентов электричества, оказался полностью обесточен. В Херсонской области взорвали опоры ЛЭП. Однако сегодня ничто не напоминает о прежних трудностях, вызванных диверсией украинских террористов.



Тем не менее власти Незалежной не оставляют попыток навредить жителям Крыма. Ситуация повторяется – теперь уже с водной блокадой. Об этом Аксенов написал на своей странице "ВКонтакте".

Глава полуострова весьма едко высказался о политике Киева. В Незалежной злорадствуют, надеясь, что проблему нехватки воды российский полуостров преодолеть не сможет.

"…там сейчас много поросячьего восторга и злорадства по поводу тех ограничений водоснабжения, которые мы были вынуждены ввести в этом году", – написал Аксенов.

При этом глава Крыма ясно дал понять, что и этот вопрос наша страна сумеет решить. Ситуацию держит под контролем президент Владимир Путин. Сейчас на полуострове реализуются комплексные мероприятия, которые помогут решить проблемы с водой "раз и навсегда", заверил Аксенов.

Ранее у Зеленского назвали единственный способ вернуть Крым в состав Украины.