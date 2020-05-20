Порошенко грозит тюрьма, но его соратники уже включили "русский след" для своей атаки - политолог

В партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" прокомментировали компромат о переговорах экс-президента Украины и бывшего вице-президента США Джо Байдена. В комментарии было объявлено, что компромат сфабрикован, чтобы дискредитировать Украину. А после по старой доброй традиции партийцы Порошенко обвинили во всём Россию, пишут Nation News.

Мол, это "российская провокация", которая нацелена на подрыв "двухпартийной поддержки Украины со стороны США".

Политолог Антон Бредихин в эфире радио Sputnik оценил реакцию соратников экс-президента на компромат. Он отметил, что оригинальностью сказанное политиками не отличается. У них снова во всём виновата Россия.

"В дальнейшем, я думаю, однопартийцы будут стараться, чтобы Порошенко не сел в тюрьму, будут стараться "разводить" уголовное дело против него", - добавил эксперт, предположив, что нас ждёт длинный сериал с отмазываниями Порошенко в любых подобных ситуациях.