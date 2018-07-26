Порошенко заявил об успешном этапе испытаний снарядов для артиллерийской системы «Гиацинт»

Президент Украины Пётр Порошенко заявил об успешном прохождении одного из этапов испытаний крупнокалиберных снарядов для артиллерийской системы «Гиацинт».

Об этом он написал в своём Twitter.

«152-мм крупнокалиберные снаряды для артиллерийской системы «Гиацинт», которые разработал и производит Укроборонпром, успешно прошли один из этапов испытаниям», — написал Порошенко.

По мнению украинского лидера, разработка должна усилить обороноспособность армии.

23 июля Порошенко объявил о начале серийного производства на Украине пехотного огнемёта.