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Порошенко заявил об успешном этапе испытаний снарядов для артиллерийской системы «Гиацинт»
26 июля 2018, 10:24 • 115 • Украина
Президент Украины Пётр Порошенко заявил об успешном прохождении одного из этапов испытаний крупнокалиберных снарядов для артиллерийской системы «Гиацинт».
© Reuters
Об этом он написал в своём Twitter.
«152-мм крупнокалиберные снаряды для артиллерийской системы «Гиацинт», которые разработал и производит Укроборонпром, успешно прошли один из этапов испытаниям», — написал Порошенко.
По мнению украинского лидера, разработка должна усилить обороноспособность армии.
23 июля Порошенко объявил о начале серийного производства на Украине пехотного огнемёта.
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