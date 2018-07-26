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Порошенко заявил об успешном этапе испытаний снарядов для артиллерийской системы «Гиацинт»

26 июля 2018, 10:24  •  115 • Украина
Президент Украины Пётр Порошенко заявил об успешном прохождении одного из этапов испытаний крупнокалиберных снарядов для артиллерийской системы «Гиацинт».
 
© Reuters
 

Об этом он написал в своём Twitter.

«152-мм крупнокалиберные снаряды для артиллерийской системы «Гиацинт», которые разработал и производит Укроборонпром, успешно прошли один из этапов испытаниям», — написал Порошенко.

По мнению украинского лидера, разработка должна усилить обороноспособность армии.

23 июля Порошенко объявил о начале серийного производства на Украине пехотного огнемёта.

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