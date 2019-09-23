Порошенко заявил об угрозе энергетической независимости Украины

Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что энергетическая независимость страны находится под угрозой.

«Энергетическая независимость Украины находится под угрозой. Последние переговоры, которые ведутся по привлечению России в газовое снабжение Украины, — это разрушение большей части того, что было сделано», — написал он в Twitter.

Ранее украинский министр энергетики и окружающей среды Алексей Оржель заявил, что Киев допускает возможность импорта газа из России.

19 сентября в Брюсселе прошли переговоры по транзиту газа с участием представителей России, Украины и ЕК.

Глава Минэнерго России Александр Новак назвал их очень конструктивными.