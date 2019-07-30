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Порошенко заявил об отсутствии уголовных дел против него
30 июля 2019, 12:54 • 86 • Украина
Бывший украинский лидер Пётр Порошенко заявил, что на территории Украины против него не возбуждено ни единого уголовного дела.
РИА Новости
Об этом экс-президент сообщил в интервью «Украинской правде».
«Я подчёркиваю, что против Петра Порошенко не открыто ни одного уголовного дела. Я подчёркиваю, что не существует ни одного факта, что якобы Пётр Порошенко нарушил закон. Это неправда», — сказал он.
Ранее украинские СМИ писали о начале нового уголовного производства против Порошенко по обвинению в незаконном вмешательстве в судебный процесс и давлении на судей.
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