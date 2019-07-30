Порошенко заявил об отсутствии уголовных дел против него

Бывший украинский лидер Пётр Порошенко заявил, что на территории Украины против него не возбуждено ни единого уголовного дела.

Об этом экс-президент сообщил в интервью «Украинской правде».

«Я подчёркиваю, что против Петра Порошенко не открыто ни одного уголовного дела. Я подчёркиваю, что не существует ни одного факта, что якобы Пётр Порошенко нарушил закон. Это неправда», — сказал он.

Ранее украинские СМИ писали о начале нового уголовного производства против Порошенко по обвинению в незаконном вмешательстве в судебный процесс и давлении на судей.