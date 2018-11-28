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Порошенко заявил об отсутствии планов продлевать военное положение

28 ноября 2018, 20:09  •  85 • Украина
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что не будет продлевать военное положение в стране, введённое до 26 декабря.
 
©president.gov.ua
 

Как сообщает «112 Украина», об этом глава Украины сказал во время встречи с жителями Черкасской области.

«Военное положение закончится. Я его продлевать не собираюсь, никакого ограничения конституционных прав и свобод не состоится», — сказал он.

Ранее стало известно, что закон о введении военного положения на территории ряда регионов Украины был опубликован в официальном издании Верховной рады «Голос Украины».

27 ноября Порошенко заявил, что Украина находится под угрозой полномасштабной войны, в связи с чем было принято решение о введении военного положения в стране.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко заявил в эфире НСН, что Порошенко лжёт про угрозу войны с Россией из страха перед лидером партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко.

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