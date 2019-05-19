Порошенко заявил о завершении процесса декоммунизации на Украине

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что в стране завершился процесс декоммунизации. Об этом он сказал во время выступления на церемонии памяти жертв политических репрессий.

«Фактически завершён за последние пять лет процесс декоммунизации в нашем государстве», — сказал Порошенко, его выступление транслировал телеканал «Прямой».

Президент добавил, что на Украине запрещена коммунистическая идеология, а «новая церковь» получила томос об автокефалии.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело о реабилитации нацизма в отношении историка Владимира Вятровича, главы Института национальной памяти Украины.

Вятрович заявлял о планах уничтожить на Украине «легенды об общности украинцев и русских», а также о необходимости «быстрой и решительной» декоммунизации в Крыму и Донбассе.