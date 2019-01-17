|
Порошенко заявил о верном курсе Украины на пути к членству в ЕС и НАТО
17 января 2019, 13:24 • 95 • Украина
Президент Украины Пётр Порошенко заявил на ежегодной встрече с иностранными дипломатами, что Украина придерживается верного курса на пути к членству в ЕС и НАТО.
Reuters
Об этом сообщается на официальном сайте администрации президента.
«Это путь построения демократического, правового, европейского государства, которое чётко и целенаправленно идёт к членству в Европейском союзе и НАТО... И с этого пути, я уверен, мы уже не свернём», — сказал Порошенко.
Отмечается, что украинская армия вошла в «десятку мощных армий Европы» и принятые изменения в сфере безопасности и обороны государства приблизят Украину к стандартам НАТО.
Президент Украины подчеркнул, что зона свободной торговли с Евросоюзом является «путеводителем полномасштабной экономической интеграции в общий европейский рынок».
Он также заявил о намерении зафиксировать в Конституции приоритет будущего членства страны в ЕС и НАТО.
Ранее политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик в беседе с ФАН оценил надежду Порошенко на увеличение помощи от ЕС.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
95
Похожие новости
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
16 января 2019, 11:39
|
12 января 2019, 00:24
|
12 января 2019, 00:24
|
16 января 2019, 05:09
|
11 января 2019, 04:54
|
12 января 2019, 03:39
|
13 января 2019, 12:09