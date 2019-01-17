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Порошенко заявил о верном курсе Украины на пути к членству в ЕС и НАТО

17 января 2019, 13:24  •  95 • Украина
Президент Украины Пётр Порошенко заявил на ежегодной встрече с иностранными дипломатами, что Украина придерживается верного курса на пути к членству в ЕС и НАТО.
 
Reuters
 

Об этом сообщается на официальном сайте администрации президента.

«Это путь построения демократического, правового, европейского государства, которое чётко и целенаправленно идёт к членству в Европейском союзе и НАТО... И с этого пути, я уверен, мы уже не свернём», — сказал Порошенко.

Отмечается, что украинская армия вошла в «десятку мощных армий Европы» и принятые изменения в сфере безопасности и обороны государства приблизят Украину к стандартам НАТО.

Президент Украины подчеркнул, что зона свободной торговли с Евросоюзом является «путеводителем полномасштабной экономической интеграции в общий европейский рынок».

Он также заявил о намерении зафиксировать в Конституции приоритет будущего членства страны в ЕС и НАТО.

Ранее политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик в беседе с ФАН оценил надежду Порошенко на увеличение помощи от ЕС.

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