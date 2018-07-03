Порошенко заявил о стремлении Украины войти в ЕС до 2025 года

Украина стремится стать членом Евросоюза до 2025 года, заявил президент страны Пётр Порошенко в ходе пресс-конференции с сербским лидером Александром Вучичем в Белграде.

«Наша общая цель — войти в ЕС к 2025 году. Я хочу, чтобы Сербия преодолела все препятствия на этом пути, и та же цель у украинского народа», — цитирует Порошенко РТС.

Ранее он рассказал, что мечтает о вступлении Украины в ЕС и НАТО до 2030 года.

Также он выразил надежду на закрепление Верховной радой в Конституции курса на европейскую и евроатлантическую интеграцию.