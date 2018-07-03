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Порошенко заявил о стремлении Украины войти в ЕС до 2025 года
03 июля 2018, 16:24 • 58 • Украина
Украина стремится стать членом Евросоюза до 2025 года, заявил президент страны Пётр Порошенко в ходе пресс-конференции с сербским лидером Александром Вучичем в Белграде.
© Maxym Marusenko globallookpress.com
«Наша общая цель — войти в ЕС к 2025 году. Я хочу, чтобы Сербия преодолела все препятствия на этом пути, и та же цель у украинского народа», — цитирует Порошенко РТС.
Ранее он рассказал, что мечтает о вступлении Украины в ЕС и НАТО до 2030 года.
Также он выразил надежду на закрепление Верховной радой в Конституции курса на европейскую и евроатлантическую интеграцию.
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