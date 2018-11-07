Порошенко заявил о стремлении России подорвать единство ЕС

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что Россия якобы пытается различными методами подорвать единство Европейского союза.

Об этом сообщает NewsOne.

По словам украинского лидера, российская сторона «ради своих маниакальных идей» готова использовать различные методы, включая «самые циничные и самые жестокие».

«Почему? Потому что цель этой гибридной войны —подорвать устои не Украины, а всего демократического мира, не столько прямыми ударами, сколько изнутри. И готовится она не только к украинским выборам, но и к выборам в Европарламент очень активно, и к выборам в отдельных странах Европейского союза. Для чего? Чтобы подорвать единство Европейского союза», — сказал он.

Ранее Порошенко заявил, что Украина хорошо изучила поведение России и может научить Европу противостоять «российской угрозе».