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Порошенко заявил о стремлении России подорвать единство ЕС

07 ноября 2018, 17:09  •  68 • Украина
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что Россия якобы пытается различными методами подорвать единство Европейского союза.
 
©president.gov.ua
 

Об этом сообщает NewsOne.

По словам украинского лидера, российская сторона «ради своих маниакальных идей» готова использовать различные методы, включая «самые циничные и самые жестокие». 

«Почему? Потому что цель этой гибридной войны —подорвать устои не Украины, а всего демократического мира, не столько прямыми ударами, сколько изнутри. И готовится она не только к украинским выборам, но и к выборам в Европарламент очень активно, и к выборам в отдельных странах Европейского союза. Для чего? Чтобы подорвать единство Европейского союза», — сказал он.

Ранее Порошенко заявил, что Украина хорошо изучила поведение России и может научить Европу противостоять «российской угрозе».

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