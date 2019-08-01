Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Откажитесь от части...": известный режиссер поставил жесткий УЛЬТИМАТ...
"Не имеет права": Политолог "запретил" Путину отказываться о...
Президент Молдовы пригласил министра обороны России посетить страну
Woodstock настиг "злой рок"? Музыкальный фестиваль отменен после серии...
Главная / Украина

Порошенко заявил о совместном с Меркель написании Минских соглашений

01 августа 2019, 16:54  •  93 • Украина
Бывший украинский президент Пётр Порошенко в беседе с изданием «Украинская правда» заявил, что «лично сел и писал текст Минских соглашений» вместе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
 
Reuters
 

«Я лично сел и писал текст Минских соглашений. Вместе с Меркель. Тогда и у Меркель есть микроменеджмент, потому что мы вдвоём писали», — заявил Порошенко.

Ранее Меркель заявила, что Германия и Украина считают, что антироссийские санкции могут быть сняты только при прогрессе в реализации Минских соглашений.

4 июля президент России Владимир Путин, комментируя призывы соблюдать Минские соглашения, подчеркнул, что нельзя всё время требовать от Москвы исполнения этих договорённостей в той части, которая от неё вообще никак не зависит.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



93
Источник
Похожие новости
31 июля 2019, 18:09
Зеленский возмутился из-за недопуска желающих на совещание с ним
01 августа 2019, 04:09
В Кишинёве назревает катастрофа
31 июля 2019, 18:09
Советник Зеленского назвал «никем» новых депутатов Рады
01 августа 2019, 00:39
Прилегающие к мосту территории в Станице Луганской разминируют
31 июля 2019, 21:24
Украинского омбудсмена вызвали на допрос в Генпрокуратуру
01 августа 2019, 13:39
ЦИК Украины назвала сроки подведения окончательных итогов выборов
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
29 июля 2019, 07:54
Недооценка пропаганды. Кто пустил под откос «трюхан-мобиль»?
29 июля 2019, 19:09
Российский Генштаб: США готовят диверсионные группы боевиков для уничтожения нефтегазовой инфраструктуры Сирии
01 августа 2019, 04:09
Набитый трупами борт или попытка убить Путина? В деле MH17 Малайзия вступилась за Россию, подставив "ножку" США
29 июля 2019, 04:39
Казнь Путина на Керченском мосту и мечта "пройтись по руинам ГУМа": Корчинский описал сценарий "русского майдана"
27 июля 2019, 20:09
Взрывпакеты, куски асфальта и бутылки: Митинг в Москве наглядно доказал "мирный протест"
25 июля 2019, 19:09
В ЕС прокомментировали задержание российского танкера Украиной
31 июля 2019, 11:54
"Кремль делает все": Польская журналистка попыталась очернить отдых в Крыму и случайно сделала ему рекламу
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.