Порошенко заявил о сносе 1,5 тысячи памятников Ленину на Украине

На Украине в рамках закона о декоммунизации были демонтированы почти 1,5 тыс. памятников Владимиру Ленину. Об этом заявил президент Украины Пётр Порошенко.

Как сообщается на сайте президента Украины, в стране переименовали 52 тыс. площадей и улиц и почти 1 тыс. населённых пунктов.

«Одних только памятников Ленину демонтировали почти полторы тысячи. Коммунистическая партия, которая непосредственно виновата в репрессиях и уничтожении миллионов людей… наконец запрещена», — сказал Порошенко.

Ранее Порошенко рассказал о борьбе с советско-российской идеологией на Украине.