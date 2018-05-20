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Порошенко заявил о сносе 1,5 тысячи памятников Ленину на Украине

20 мая 2018, 19:09  •  78 • Украина
На Украине в рамках закона о декоммунизации были демонтированы почти 1,5 тыс. памятников Владимиру Ленину. Об этом заявил президент Украины Пётр Порошенко.
 
Reuters
 

Как сообщается на сайте президента Украины, в стране переименовали 52 тыс. площадей и улиц и почти 1 тыс. населённых пунктов.

«Одних только памятников Ленину демонтировали почти полторы тысячи. Коммунистическая партия, которая непосредственно виновата в репрессиях и уничтожении миллионов людей… наконец запрещена», — сказал Порошенко. 

Ранее Порошенко рассказал о борьбе с советско-российской идеологией на Украине.

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