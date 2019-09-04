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Порошенко заявил о решении ЕС продлить санкции против России
04 сентября 2019, 19:54 • 64 • Украина
Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что государства — члены ЕС согласовали продление санкций в отношении России.
РИА Новости
«Хорошие новости из Брюсселя: государства — члены ЕС согласовали продление на новый срок замораживания активов и визовых ограничений против российских физических и юридических лиц за агрессию против Украины», — написал он в Twitter.
Как отметил Порошенко, такое решение является очередным подтверждением того, какой «надёжный фундамент единства с Украиной был заложен в последние пять лет».
Он поблагодарил европейских партнёров и друзей Украины, которые твёрдо поддерживают «борьбу за восстановление суверенитета и территориальной целостности».
Как передаёт РИА Новости, ссылаясь на источник в структурах ЕС, постпреды стран Евросоюза согласовали документ о продлении на полгода санкций против России.
20 июня Совет ЕС продлил пакет экономических санкций в отношении России, введённый в связи с присоединением Крыма.
В Совете Федерации прокомментировали RT такое решение.
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